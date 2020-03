CBS: Nederland telt weer meer miljonairs

Het aantal miljonairs is in Nederland opnieuw gestegen: op 1 januari 2018 waren er in Nederland ruim 207.000 huishoudens met een vermogen van meer dan een miljoen euro. Een jaar eerder was dat bij bijna 181.000 huishoudens het geval.

De stijging in het aantal miljonairs is het gevolg van de gunstige economie. Sinds 2015 neemt het aantal vermogende Nederlanders steeds toe, blijkt uit cijfers van het CBS. ,,We hebben het nu over de cijfers van 2017 - de meeste recente cijfers die voor ons beschikbaar zijn - en dat was een heel goed jaar voor het bedrijfsleven. Veel miljonairs zijn ondernemers en de waarde van ondernemingen ging omhoog”, aldus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Het aantal miljonairs op 1 januari 2018 bestond uit totaal 2,7 procent van de Nederlands huishoudens.

Voor een deel van de miljonairs (40 procent) was hun eigen onderneming dan ook de belangrijkste inkomstenbron. Voor niet-miljonairs geldt dat slechts voor 8 procent. Andere inkomensbronnen voor miljonairs zijn bijvoorbeeld hun eigen vermogen. Denk daarbij aan dividend uitkeringen of inkomsten uit onroerend goed, in 11 procent van de gevallen was dat de belangrijkste bron van inkomsten. In een kwart van de miljonairshuishoudens is een vrouw de kostwinner.

Coronacrisis

Het aantal miljonairs is sterk economisch afhankelijk, tussen 2008 en 2014 nam het aantal rijke Nederlanders juist af. Of ook de coronacrisis invloed gaat hebben op het aantal miljonairs, is nog moeilijk te zeggen, zegt Van Mulligen. ,,Dat is echt afhankelijk van hoe lang dit gaat duren. De economische crisis in 2008 had een onderliggende oorzaak. Een zwak punt in het economische systeem dat bezweek. Dat heeft over het algemeen verstrekkender gevolgen dan als het systeem van buiten wordt geraakt. Het zou in dit geval redelijk snel moeten terugveren, al staat het buiten kijf dat het invloed gaat hebben op de cijfers.”

Het aantal miljonairs is een kwart hoger dan in 2008, vóór de economische crisis. Al is daar wel een belangrijke nuance bij te maken: de waarde van een miljoen euro is anders dan in 2008. Als je de prijsontwikkeling meeneemt, ligt het aantal miljonairs begin 2018 nog iets lager dan in 2008.

Tien miljoen

De meeste miljonairs (68 procent) hebben een vermogen tussen de 1 en 2 miljoen euro. 16 procent heeft 2 tot 3 miljoen euro. Ruim 2 procent van de miljonair heeft een vermogen van 10 miljoen euro of meer: dat zijn in totaal zo’n 4500 huishoudens. Gemiddeld bezitten miljonairs in Nederland ruim 2,5 miljoen euro: 21 keer zo veel als het gemiddelde vermogen van niet-miljonairs. Dat is namelijk 119.000 euro.