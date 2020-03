CBS: Meer Nederlandse vrouwen zijn aan het werk

quiz Er zijn meer Nederland­se ceo’s die Peter heten dan directeu­ren die vrouw zijn

7 maart Morgen is het Internationale Vrouwendag. Maar hebben we dat in Nederland eigenlijk wel nodig? We zijn best een eind op weg als het gaat om gelijkheid tussen man en vrouw, toch? Dat valt tegen, blijkt uit onderzoek naar gegevens van alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Minder dan 5 procent van hun ceo’s is vrouw.