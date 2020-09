Dit moet je studeren om in trek te zijn bij werkgevers

Na je studie gelijk aan het werk? In deze onzekere tijden is dat lang niet vanzelfsprekend. Toch zijn er opleidingen waarbij werkgevers niet kunnen wachten om je in te lijven. Vooral economische en strategische studies blijken in trek.

Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform voor starters en young professionals Magnet.me. Voor de afgelopen twaalf maanden werd daarvoor bekeken welke gebruikers het meest werden benaderd door werkgevers voor een stage, startersbaan of traineeship.

,,We hebben een top 50 gemaakt van de studies waarbij de studenten het meest zijn aangesproken’’, vertelt oprichter Vincent Karremans. ,,Daarbij hebben we gekeken hoe vaak zij gemiddeld in een jaar bericht kregen van werkgevers. Op basis daarvan hebben we de populairste studies onder werkgevers samengesteld.’’

Quote Passie mag meespelen in je keuze, net als wat je leuk vindt, maar het is wel goed om verder te kijken Vincent Karremans

Meer dan 5000 bedrijven maken gebruik van de vacaturesite. ,,Het is een hele mix. Van start-ups en scale-ups tot aan consultancy en advocatenkantoren. Dus het zijn niet alleen bedrijven met interesse in economische studies.’’

Bijzonder

Bovenaan de lijst staat de masteropleiding Economics aan de Tilburg University. Ook de nummer 2 op de lijst komt uit Tilburg, dat is de hbo-opleiding Business Administration. Verrassend, zegt Karremans. ,,Ik had niet verwacht dat deze studenten zo vaak benaderd zouden worden. In de hele lijst staan maar twee hbo-studies. Dat één daarvan zo hoog staat is bijzonder.’’

Uit de lijst is op te maken dat ook strategische studies in trek zijn bij werkgevers. Op plek 17, 20 en 33 staat een opleiding Strategic Management. ,,Het zijn dezelfde opleidingen alleen worden ze op andere universiteiten gegeven.’’ Daarnaast keren diverse bedrijfskundige opleidingen regelmatig terug op de lijst. ,,Werkgevers zijn actief op zoek zijn naar dit soort mensen.’’

De 50 populairste studies onder werkgevers



1. MSc Economics, Tilburg University

2. Business Administration, TIAS School for Business and Society

3. Strategic Innovation Management, Rijksuniversiteit Groningen

4. Complex Systems Engineering and Management, Delft University of Technology

5. MSc Finance, University of Amsterdam

6. Informatiekunde, University of Amsterdam

7. ICT in Business, Leiden University

8. Bestuurskunde, Vrije Universiteit

9. Master of Science in Business Administration, Vrije Universiteit

10. MSc Strategic Entrepreneurship, Erasmus University Rotterdam



Bron Magnet.me

Toch had Karremans verwacht dat technische of ict-opleidingen vaker in de lijst zouden staan. ,,Ik dacht dat werkgevers meer achter hoogopgeleide technici aanzaten. Die staan wel in de lijst, maar niet zo veel.’’

Het UWV publiceerde eerder dit jaar een ranglijst met de meest kansrijke universitaire-opleidingen. Bovenaan stond de opleiding tandheelkunde, maar net als bij Magnet.me zijn ook banen in de economie in trek. Zo liggen er volgens het UWV voor studenten fiscale economie, econometrie, accounting en fiscaal recht de nodige kansen op de arbeidsmarkt.

Verder kijken

Hoe gewild ze na hun studie zijn is niet altijd het eerste waar aanstaande studenten aan denken bij hun keuze. ,,Wat wij veel zien is dat studenten pas achteraf erachter komen hoe weinig banen er zijn voor een bepaalde studie. Men zegt weleens gekscherend: ‘je hebt meer studenten voor paardenverzorging dan paarden’. Als er geen behoefte aan is, komen mensen lastig aan een baan’’, zegt hij. ,,Passie mag meespelen in je keuze, net als wat je leuk vindt en waar je goed in bent, maar het is wel goed om verder te kijken.’’

Ook UWV-arbeidsmarktanalist Michel van Smoorenburg sluit zich daarbij aan. ,,Het kiezen van een opleiding hangt in de eerste plaats af van je interesses en capaciteiten. Niet iedereen wil of kan econometrist worden. Maar we zien ook dat baankans een steeds belangrijkere rol gaat spelen onder jongeren.”

