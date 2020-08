Blijven de taakjes zich opstapelen? Zo krijg je ze wel gedaan

To-do-lijsten zijn uit. Steeds weer zie ik de tip om je vooral niet bezig te houden met het verzamelen van al je acties. Je moet gewoon ’s ochtends drie dingen opschrijven. Die ga je tijdens je werkdag doen. Zo voorkom je dat je brandjes gaat blussen of je mee laat slepen in een taak die nu niet hoeft te gebeuren. Alleen de echt belangrijke dingen halen je lijstje van drie: dus zo stel je automatisch wél prioriteiten.

De lijst van drie in de praktijk

Het klinkt aantrekkelijk en uitvoerbaar. Maar hoe pakt zich dat nu concreet uit? Stel mijn printer is leeg en ik heb nieuwe inktpatronen nodig. Wanneer denk je dat “nieuwe inktpatronen bestellen” ooit op het lijstje van drie terecht komt? Als ik denk aan de hemelbestormende zaken die ik wil bereiken in mijn werk, dan denk ik niet aan inktpatronen bestellen. Best lastig, want als ik als trainer een spoedklus krijg is het toch fijn als ik oefeningen kan printen. Een uitgebreidere lijst is dus toch wel handig.

Zo’n gedetailleerde lijst kent wel een valkuil. David Allen, auteur van het boek Getting things done, tipt dat er vaak vermomde problemen op staan. Het zijn eigenlijk zaken waar je eerst nog een beslissing over moet nemen. Je lijst zou juist uit acties moeten bestaan die je zó kunt uitvoeren. De vermomde problemen zijn meestal de taakjes die je maar steeds voor je uitschuift. Bijvoorbeeld: ‘organiseren teamdag’. Dat is niet echt een actie, want wat ga je nu doen? Je collega’s mailen en vragen om input? In alle agenda’s op zoek gaan naar een datum waarop iedereen kan? Op het web grasduinen om een origineel programma te vinden?

Mini-experiment: To do in actiestand

Zorg dus dat je to-do-lijst acties bevat die je zo kunt gaan uitvoeren.

Hoe werkt het?

1. Loop je to-do-lijst(en) door.

2. Vraag je bij elk punt af of het een actie is. Kun je het zo uitvoeren? Of is het eigenlijk een probleem of issue waar je nog knopen over moet doorhakken?

3. Maak van de beslissing die je nog moet nemen een to do, of als dat lukt neem die beslissing direct en vertaal je probleem zo in een actie.

De screening van mijn to-do-lijst

Als ik mijn to-do-lijst doorloop blijft mijn vinger hangen bij Tandarts. Dat is geen actie. Niet zo flauw denk ik, dat moet natuurlijk “Tandarts bellen voor afspraak kids en mij” zijn. Als het maar een belletje is, waarom schuif ik dat dan steeds voor me uit?

Eigenlijk weet ik wel waarom. Ik wil van tandarts wisselen. Veel tandartsen in de buurt maken geen afspraken op vrijdag en dat is voor mij juist de ideale dag. Ik zit nog niet lang bij mijn huidige tandarts, dus wil ik nu wel echt een goede keuze maken. Voor de kids vind ik het belangrijk dat de tandarts kindvriendelijk is; hoe kom ik er nu achter welke dat is?

Vermomd probleem

Het probleem is dus dat ik eigenlijk niet zo goed weet naar welke tandarts ik nu over wil stappen. “Tandarts” vervang ik door “Op het schoolplein andere ouders vragen met welke tandarts ze goede ervaringen hebben”. En dat is dan wel een actie!

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur. Meer weten over Mirjams experimenten? Lees haar boek Elke werkdag een topdag (2019).

