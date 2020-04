Bijbaantjes in horeca en dienstensector vallen weg, ook studenten in de problemen

Voor veel mensen is het met de coronacrisis een onzekere tijd op werkgebied, zo ook voor studenten. Vaak hebben zij baantjes op basis van nulurencontracten, in de horeca of de vrijetijdsbranche. En dat zijn nu juist de sectoren die helemaal stil zijn komen te liggen.

,,Per maand verdiende ik zo’n vierhonderd euro als barman en gastheer bij een theaterzaal, maar dat is helemaal stil komen te liggen.” Aan het woord is Jerom Maat (22), derdejaars student in Groningen. ,,Voorheen leende ik maximaal om mijn studie en kamer te kunnen betalen. Dit jaar had ik iets meer ruimte in mijn studieprogramma, dus ben ik meer gaan werken om wat minder te hoeven lenen. Nu moet ik dat bedrag alsnog bijlenen bij DUO. Ik had niet voor niets een bijbaantje”, verzucht hij.

Het is een herkenbare situatie, beaamt Alex Tess Rutten, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De organisatie geeft, in samenwerking met Young and United (de jongerenbeweging van FNV), studenten de mogelijkheid om inkomensverlies te melden. In een ruime week tijd kwamen er al zo’n 1000 meldingen binnen en dat aantal neemt elke dag ‘flink’ toe. Rutten: ,,En dat zijn allemaal mensen die hun gegevens achterlaten omdat ze daadwerkelijk in de problemen komen door het verlies van hun bijbaantje en hulp nodig hebben.”

Tegemoetkoming

Sommige studenten hebben het beter getroffen. Ouders kunnen bijspringen of ze huren een studentenkamer via een woningcorporatie en dan valt er vaak wel wat te regelen, weet Rutten. ,,Maar er blijken ook particuliere huisbazen niet erg vriendelijk te zijn in de tegemoetkoming van de kosten.” Jerom Maat kent studenten die inmiddels hun kamer opzeggen, omdat ze de kosten niet kunnen dragen. Bijvoorbeeld zijn collega Floor Mertens (25), die overweegt in te trekken bij haar ouders, op minimaal een uur reistijd. ,,Ik ben bijna afgestudeerd aan de kunstacademie in Groningen en ben op zoek naar werk. Maar dat zal niet makkelijk worden.”



Mertens werkte, net als Maas, zo’n twee keer per week bij het theater. Nu zoekt ze een baantje in de bezorging. ,,Ik denk dat daar de meeste kansen liggen op dit moment.” Het lastigste aan haar situatie is dat ze op dit moment geen recht heeft op een lening. ,,Ik val een beetje tussen wal en schip omdat je maar een aantal jaar mag lenen en ik daar al voorbij ben”, legt ze uit. Ze kan nog maximaal een maand haar huur betalen zonder werk, daarna houdt het op. Of ze moet terug naar haar ouders, of geld lenen van familie, vrienden of een andere instantie. ,,Maar dat wil ik niet. Als ik wist dat ik in september een baan zou hebben, zou ik het eerder overwegen.”

Quote Ik doe een opleiding tot leraar geschiede­nis. Volgend schooljaar sta ik voor het eerst alleen voor de klas, ik hoop dat dat niet virtueel hoeft

Nog geen stijging