Ben jij te aardig voor je collega's? Slecht voor je carrière

De disfunctionele gever zit zichzelf danig in de weg. Door er altijd maar voor een ander te zijn, wordt de druk zo hoog dat ze last kunnen krijgen van stress. Gevers hebben een verhoogd risico op een burn-out. Ook frustratie ligt op de loer. ,,Sommige gevers worden boos, ‘Ik geef altijd maar, er wordt misbruik van me gemaakt’, denken ze. Maar het ligt vaak aan hun eigen communicatie. Ze vragen namelijk zelf zelden iets terug. Als ze dat zouden doen, zouden ze ondervinden dat mensen, zeker andere gevers, graag willen helpen.’’



Voor een werknemer die te aardig is, is het volgens Tosca belangrijk te bepalen wanneer je geeft en wanneer niet. ,,Je moet ervoor zorgen dat je dat niet oneindig doet. Bepaal van tevoren wat je specialisme op werkgebied is. Als een vraagstuk daarbij past, dan bied je je diensten aan. Andere dingen laat je aan je voorbij gaan. En verleen vooral ‘vijf-minuten-gunsten’: Zeg niet zomaar ja op dingen die langer duren.’’



Voor nemers is het juist moeilijk om iets voor een ander te doen. ,,Het maakt ze geen slechte mensen. Nemers zijn alleen terughoudend omdat ze zichzelf willen beschermen.’’ Een nemer moet nagaan waar hij precies bang voor is. ,,In een normale werkrelatie krijg je heus wel eens iets terug. Zie het als een systeem met spaarpotjes. Als je iets doet voor een ander, gaan er een paar euro’s bij hem of haar in het potje. Je bouwt krediet op, zodat je de volgende keer ook een gunst terug kan vragen.’'