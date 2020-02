Belgisch bedrijf verbiedt personeel te zoenen vanwege corona: ‘Enkel knikken en glimlachen’

Duma heeft een hoofdkantoor in het Belgische Marke, Franse vestigingen in Duinkerken en Parijs en depots in België en Frankrijk. ,,We doen internationaal zaken met mensen uit tal van windstreken, zoals Hongaren, Polen en Chinezen”, vertelt Stephan Debrabandere. ,,We verwachtten deze week zelfs mensen uit het noorden van Italië, maar die mogen voorlopig niet komen. Waakzaam zijn is de boodschap, om te vermijden dat we in contact komen met een besmet persoon en ons bedrijf enkele weken in lockdown moet. We voeren tijdelijk het Japanse systeem in. Dat is elkaar en anderen enkel vriendelijk begroeten, door te knikken en te glimlachen. Hoe onze honderd personeelsleden reageren? Met een glimlach, ze snappen het wel. Het is nu beter om voorzichtig te zijn.”