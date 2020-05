‘Bedrijven krijgen tot 20.000 euro tegemoetkoming in vaste lasten’

Onderne­mers in de knel door corona­schul­den: ‘Zo had ik beter direct kunnen stoppen’

16:58 Voor veel horeca-ondernemers is het de vraag of hun bedrijf na de coronacrisis nog bestaat. Horecabaas Sytske Oosterhof is een van hen. Ze vertelt over de heftige tijd. Voor haar personeel deed ze een beroep op noodsteun van de overheid. Maar intussen vraagt ze zich af hoe ze het tot het einde van de crisis kan uitzingen. ,,Er is al 60.000 euro puur geld weg.’’