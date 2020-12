Baas van succesbedrijf geeft personeel gratis aandelen: 74 werknemers zijn al miljonair

Het Britse e-commercebedrijf is een wereldspeler in de productie en verkoop van voeding, vitamines en persoonlijke verzorging. De totale waarde wordt geschat op zo’n 7 miljard euro. Moulding bezit zelf een kwart van de aandelen, maar ook 430 collega’s pikken intussen een flink graantje mee, meldt Het Laatste Nieuws. Van managers tot magazijnmedewerkers, chauffeurs en secretaresses, allemaal hebben ze door de jaren heen gratis aandelen in de schoot geworpen gekregen.

Rijkdom

Moulding heeft voor die hele operatie ruim een miljard euro opzijgelegd. Van dat indrukwekkende bedrag moet zo’n 195 miljoen euro nog uitgedeeld worden, het aantal miljonairs onder het personeel zal dus nog verder stijgen. ,,Niemand heeft voor die aandelen een cent hoeven betalen. We hebben het leven van heel wat werknemers grondig door elkaar kunnen schudden. Er wordt heel wat gespeculeerd over mijn rijkdom, maar ik doe dit gewoon uit passie”, stelt de ceo.

Volledig scherm Matthew Moulding met zijn vrouw Jodie. © RV

Droomreis

De gelukkigen die zo’n fraaie bonus opstrijken, weten met hun enthousiasme geen raad. Zo is er de chauffeur die nog geen twee jaar voor het bedrijf werkt, maar wel al 44.000 euro kon besteden aan zijn droomreis naar de Verenigde Staten én een nieuwe wagen. ,,Nu hou ik nog 68.000 euro aan aandelen achter de hand voor de toekomst. Nooit gedacht dat ik zoiets ooit zou meemaken”, klinkt het.

Een 30-jarige manager betaalde met de aandelen zijn huwelijk en een deel van zijn nieuwe woning, goed voor in totaal 110.000 euro. Daarnaast is hij goed op weg om tot het miljonairsclubje toe te treden, want 670.000 euro zit nog in de wachtkamer. ,,Ik kom uit een arbeidersmilieu. Zoiets mogen meemaken maakt me nederig. Met het geld kan ik aan een mooie toekomst voor mijn kinderen bouwen.”

Afwasser

Moulding zelf is ook van simpele komaf. Hij begon als afwasser, werd van school gestuurd omdat hij spijbelde en werkte in een fabriek. Daarna ging hij op het internet cd’s verkopen en websites van andere handelaars onder handen te nemen. Het zou een opstapje blijken voor de online retailer die hij in 2004 samen met John Gallemore oprichtte. Intussen heeft The Hut Group ook eigen succesvolle merken uitgebouwd, zoals Lookfantastic en Myprotein.

Verwacht wordt dat het aantal werknemers dit jaar zal stijgen van 7000 naar 10.000. De ambitie is om tegen 2023 uit te komen op 19.000 arbeidskrachten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.