Andres: ‘Van het vierkoppige team moest er één weg, dat was ik’

Baan kwijt door coronaHet ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan: Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo maar door. Andres Escobosa (55) uit Enschede was R&D procestechnoloog bij een technologiebedrijf. Een dag voor zijn vakantie kreeg hij te horen dat hij zijn baan zou verliezen. Inmiddels is hij drie maanden aan het solliciteren. ,,Ik blijf positief.’’

Ruim 9 jaar werkt Escobosa met veel plezier bij hetzelfde bedrijf als R&D procestechnoloog. Hij werkte in zijn functie mee aan de ontwikkeling van industriële installaties voor bedrijven. ,,Ik kon nuttige bijdragen leveren, had leuk contact met collega’s van allerlei takken binnen het bedrijf.’’ Door de impact van de coronacrisis gaan de omzetten echter omlaag. ,,Klanten namen minder installaties af.’’ Van het vierkoppige team procestechnologen, moet er eentje af vallen. ,,En dat was ik. Het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk waarom.’’

Eind augustus heeft Escobosa, samen met zijn vrouw, een vakantie van drie weken gepland. ,,Meestal gaan we een paar weken per jaar naar familie in Spanje, maar door corona hadden we nog geen reisplannen gemaakt.’’ De dag voor zijn vakantie krijgt hij een mail van zijn manager met een uitnodiging voor een gesprek later die dag. ,,Tijdens die meeting hoorde ik dat vanaf 1 december mijn contract zou worden ontbonden en dat ik per direct vrijgesteld was van werk.’’

Flabbergasted

Die mededeling komt totaal onverwacht. ,,Ik heb eerst mijn vrouw gebeld, die reageerde geschokt. En toen heb ik het aan mijn collega’s verteld.’’ Niet alleen Escobosa is verbaasd, dat geldt ook voor zijn collega’s. ,,Ze waren flabbergasted. ‘Waarom jij’? vroegen ze.’’ Ook klanten die hij spreekt reageren verbluft. ,,Nog steeds krijg ik veel reacties dat collega’s en klanten het niet begrijpen. Dat is hartverwarmend.’’

Quote Fingers crossed dat het juiste bedrijf inziet dat ik veel animo heb. Ook al ben ik niet meer de jongste Andres Escobosa (55)

De eerste twee weken van zijn vakantie is Escobosa in conclaaf met een advocaat en zijn voormalige werkgever voor een redelijke vertrekregeling. ,,Daarna zijn we toch nog een midweek naar Terschelling geweest.’’ En daarna? ,,Dan begint het.’’ Na bijna tien jaar stort Escobosa zich weer op het solliciteren. ,,Mijn cv was natuurlijk verouderd, dus dat moest ik aanpassen.’’ Hij schrijft zich in op verschillende vacaturewebsites en op LinkedIn plaatst hij een oproep dat hij weer op zoek is naar werk. ,,Die werd gedeeld door oud-collega’s. Zij wijzen mij ook op vacatures die vrijkomen.’’

Animo

Maar het is een moeilijke tijd. ,,Bedrijven in de procestechnologie zijn terughoudend.’’ Dat komt vooral doordat veel van hun klanten het lastig hebben. Bijvoorbeeld een chemisch bedrijf dat schoonmaakmiddelen produceert voor kantoren. Omdat veel werknemers thuis werken, wordt er minder schoongemaakt en dus minder schoonmaakmiddelen verkocht. ,,Dat zie je eigenlijk terug in de hele sector.’’ Maar Escobosa blijft hoopvol. ,,Fingers crossed dat het juiste bedrijf inziet dat ik veel animo heb. Ook al ben ik niet meer de jongste.’’

In de tussentijd wandelt hij veel in de bossen rond Enschede. ,,Je kunt ook niet de hele tijd op internet zitten zoeken.’’ En speelt hij veel gitaar. ,,Dat doe ik graag en daar heb ik anders niet zoveel tijd voor.’’ Maar het liefst zou Escobosa snel weer aan de slag gaan. ,,Ik heb een arbeidsverleden van ruim 30 jaar. Stilzitten is voor mij niet goed.’’ Ook aanspraak mist hij. Helemaal nu de horeca dicht is. ,,Op donderdag ging ik altijd met een vriendin naar een café hier in de buurt. Dan sloot mijn vrouw later aan. Dat valt allemaal weg.’’ Om de kroeg te steunen, haalt hij nu op vrijdagmiddag een wijnpakket op. ,,Dat levert ook een praatje en een wandelingetje op.’’

Corona treft industrie



Ook de industrie is hard geraakt door de coronacrisis. De gemiddelde productie van de Nederlandse industrie was in oktober 3,7 procent lager dan een jaar geleden. Vooral de machine-industrie en de reparatie en installatie van machines draaide in oktober fors minder productie. Deze bedrijfstakken zagen hun productie teruglopen met respectievelijk ruim 18 en 16 procent. Ook de productie van metaal en vervoersmiddelen nam af (beide met bijna 5 procent). De productie van chemische producten nam in oktober juist toe in vergelijking met vorig jaar.

Dit is de zestiende aflevering van een serie over mensen die vanwege Covid-19 hun baan verloren. Hier kun je de andere aflevering teruglezen.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.