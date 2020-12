Alle kantoren leeg tijdens lockdown? Deze IT’ers bewaken het fort

Een stil en verlaten kantoorpand, je zal er maar zitten zo rond de feestdagen. Terwijl de rest van het bedrijf thuiswerkt zitten sommige IT’ers al sinds de eerste coronamaatregelen op locatie, in een klein team of zelfs helemaal alleen. Drie IT-medewerkers vertellen over hun werk in coronatijd. ‘Sommige collega’s heb ik al een half jaar niet gezien’.

In 2019 werkten volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog 3,5 miljoen Nederlanders (39 procent) af en toe of volledig thuis. Een enquête van ING laat zien dat de situatie nu precies omgekeerd is: de meerderheid werkt sinds maart thuis. Toch werkt een aanzienlijk deel van de Nederlandse werknemers nog steeds op locatie. Bijvoorbeeld zorgpersoneel en veel werknemers in de bouw en logistiek kunnen hun werk niet thuis doen. Maar ook veel mensen werkzaam in de IT moeten naar kantoor. Zij laten de systemen draaien zodat de rest veilig en efficiënt thuis kan werken.

Daphne Martens (32) werkt via Linden-IT als supportmedewerker op een hogeschool voor dans en muziek. Ze mist de gezelligheid van haar collega’s het meest.

,,Toen de leerlingen vervroegd met kerstvakantie gingen, werd het hier erg stil op school. Het is een school voor muziek en dans, dus de stilte valt extra op. Mijn werk kan ik niet op afstand doen omdat de hardware fysiek in handen moet zijn van een IT’er om de problemen op te lossen. De rest van het IT-team zit wel thuis, ik heb er zelf voor gekozen om op kantoor te zitten.

Docenten en leerlingen kunnen bij mij terecht met allerlei problemen op het gebied van IT. Zoals een mailbox waar iemand niet meer in kan of een pdf die niet geopend kan worden. Ik werk hier nog niet zo heel lang dus ik wilde graag dat mensen een gezicht hebben bij mijn naam, zeker nu bijna alles via de mail of telefoon loopt. Dat maakt je toch wat menselijker, ze weten nu: ‘Hé, dat is Daphne van IT, die moet ik hebben.’’’

Kletsen via Teams

,,Het is nu erg stil hier, maar het heeft geen zin om chagrijnig naar het werk te gaan. Ik zorg er altijd voor dat ik goed gemutst richting kantoor ga en ik maak het leuk voor mezelf met muziek en kletsen met collega’s via Teams, of ik loop even naar de balie waar ook nog wat mensen zitten.

Ik hoop dat iedereen eindelijk eens naar de maatregelen gaat luisteren zodat we in 2021 snel van corona af zijn. Dan kunnen we weer normaal naar kantoor en gewoon naar een collega toelopen als je iets wil vragen.”

Ook het werk in datacenters gaat door. Peter van Wijk (37) is manager Datacenterbeheer bij BIT, een zakelijke internetserviceprovider, en werkt met een team van vijf mensen op locatie.

,,We zitten in een soort bunker met duizenden computers voor allerlei klanten. Het datacenter is heel goed beveiligd: er staat een hek om het gebouw, er hangen overal camera’s, de muren zijn extra dik en we hebben kluisdeuren.

Klanten hebben hier hun eigen IT-apparatuur staan die zij zelf beheren of waarvoor wij het beheer doen. Daar heb je heel goed en snel internet voor nodig, maar ook stroom, noodstroom en koeling. Mijn team zorgt ervoor dat kabels worden gelegd, apparatuur wordt geïnstalleerd en alles goed blijft werken. We merken dat er meer van de systemen gevraagd wordt sinds men veel meer thuis werkt.

Gelukkig is nog niemand van ons team uitgevallen door corona, we zijn heel voorzichtig. Want als wij ons werk niet kunnen doen, heeft een groot deel van Nederland daar last van. We hebben scholen, zorginstellingen, maar ook de bakker om de hoek als klant.

Bij BIT werken ongeveer 45 mensen, alleen mijn team van vijf mensen werkt hier op locatie. Dat is niet eenzaam hoor, ik heb nog steeds mensen om me heen en we hebben het gezellig samen. Maar ik mis sommige collega’s wel. Dus ik hoop dat de regels in 2021 wat soepeler worden zodat we elkaar weer wat vaker kunnen zien.

Ruim 80 procent van het personeel van technologiebedrijf Thales werkt thuis. Digitaal beveiliger Wilco Schouten (56) werkt als een van de weinigen op kantoor.

,,Het is uitgestorven in het bedrijf, ruim 80 procent werkt thuis. Ik zit in een leeg kantoor met maximaal zeven mensen uit mijn team. Sommige collega’s heb ik al ruim een half jaar niet gezien. Thales is een technologiebedrijf dat onder andere zorgt voor cybersecurity. Volgens de wetgeving mag de data van sommige klanten niet buiten het bedrijf bekeken worden, omdat het om gevoelige informatie gaat. Daarom zit mijn team op kantoor.

Wij monitoren op locatie alles op het gebied van digitale veiligheid, om hackers tegen te gaan. We zijn als het ware een soort digitale brandweer. Maar we kunnen niet alles oplossen. Als iemand per ongeluk op een link in een verkeerd mailtje heeft geklikt, zeggen wij wat ze moeten doen. Of als iemand vanuit Rusland heeft ingelogd, wat overduidelijk niet klopt, springen wij in.’’

A en B

,,Vanaf het begin bestaat ons team uit een A- en B-deel, zodat niet heel het team in een keer besmet kan raken. De mensen die er zijn zitten ver uit elkaar. Dat is soms lastig, maar het is niet anders. Je moet ook uitkijken dat je niet te dicht bij iemand gaat staan bij het uitleggen.

Ik voel me bevoorrecht dat ik nog naar kantoor mag, dat is toch gezelliger. Hopelijk kunnen we in 2021 langzaam terug naar normaal. Tegelijkertijd is dit voor ons heel spannende tijd, de kranten staan bol van de hackers. Mijn handen jeuken, we hebben in elk geval genoeg te doen.”

