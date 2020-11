Acteur Winston Post is nu rijinstructeur: ‘Corona vroeg om een plan B’

Update ING schrapt duizend banen, mogelijk ook in Nederland

5 november ING schrapt ongeveer duizend banen bij de zakenbank en de consumentenbank in het buitenland. Volgens het financiële concern is de ingreep onder meer nodig vanwege het tegenvallende economische klimaat. Vakbonden vrezen dat er bij de nieuwe reorganisatie bij ING ook honderden banen in Nederland verloren gaan.