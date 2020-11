27 kilometer lopen voor een pakketje? Dankzij de robots hoeft dat bij dit Nieuwegeinse bedrijf niet meer

Wat doet een... Staff Product Manager Stefania (40): ‘Ik ben in mijn functie net Barbapapa’

30 oktober Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag Stefania Leone (40), Staff Product Manager bij Databricks in Amsterdam.