Zwaarste wapen van Tweede Kamer uitgehold: enquêtecommissies kampen met politiek spel

De ene na de andere partij haakt af bij de parlementaire enquêtes, om de werkdruk. Maar stiekem klagen fracties ook over de politieke agenda, over ‘wappierechts’ en ‘te links’. ,,We moeten meer faseren, het is veel.’’