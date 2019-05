Zuid-Holland is er op hoofdlijnen uit: FvD wil besturen met VVD en CDA

Forum voor Democratie, VVD en CDA in de provincie Zuid-Holland zijn het op de belangrijkste punten eens geworden. Het resultaat is aangeboden aan informateur Hans Wiegel. Ook in Flevoland, Limburg en Overijssel is FvD nog in de race voor het provinciebestuur.

Wiegel nodigt nu de andere fracties in de Provinciale Staten van Zuid-Holland uit voor vervolggesprekken. In deze gesprekken, die dinsdag worden gehouden, peilt hij of er partijen zijn die bereid zijn om zich bij het drietal te voegen om zo een meerderheidscoalitie te vormen. ,,Er is nog een weg te gaan, maar we hebben laten zien dat we kunnen samenwerken’’, zegt fractievoorzitter Rob Roos van Forum. ,,Heel moeilijke punten waren er niet. We hebben over een aantal belangrijke dingen gesproken, maar veel is nog niet benoemd.’’

Floor Vermeulen, fractievoorzitter van de VVD, zegt: ,,Het kan snel gaan, al verwacht ik dat partijen nog wel inhoudelijke punten hebben. Ik hoop dat er partijen zijn verantwoordelijkheid willen pakken. Regeren doe je niet vanaf de zijlijn.’’ Vermeulen is optimistisch. ,,Ik denk best wel dat er veel partijen blij worden van deze overeenkomst op hoofdlijnen. Als ik de programma’s van de partijen lees, zijn de politieke meningsverschillen niet van dien aard, dat ze niet te overbruggen zijn. Het is geen kopie van het verkiezingsprogramma van de VVD geworden. Ik vind eigenlijk dat alle partijen de bereidheid moeten hebben om het gesprek aan te gaan.’’

Klimaat struikelblok

Grootste struikelblok vooraf leken de standpunten over energietransitie. ,,We willen vooral inzetten op het gebruik van restwarmte van de industrie. Zonnepanelen kunnen op sommige dagen, maar het weinige groen dat Zuid-Holland heeft, willen we voor panelen behoeden.’’ Forum zelf is faliekant tegen windmolens. ,,Zuid-Holland heeft al aan zijn resultaatverplichting gedaan. Dus voor de provincie is dit het. Als er gemeenten zijn die het echt willen, kunnen ze daarmee aan de slag, maar alleen als er echt draagvlak voor is.’’

Wiegel spreekt zijn waardering uit voor het relatief korte tijdsbestek waarin de drie gesprekspartners tot een akkoord op hoofdlijnen zijn gekomen.

Buiten de boot

In Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Holland werd FvD de grootste partij. In Noord-Holland is de partij bij de coalitievorming buiten de boot gevallen. In Flevoland zijn de onderhandelingen (met VVD, ChristenUnie en CDA) nog bezig. De PvdA stapte vorige week uit die gesprekken toen duidelijk werd dat Forum voor Democratie niet wilde toegeven aan een zestal eisen, waaronder afstand nemen van de uitspraak van partijleider Thierry Baudet dat ‘journalisten, wetenschappers, kunstenaars en architecten onze cultuur ondermijnen’.