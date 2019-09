Zorgminister: Medicijntekorten zullen dit jaar verdubbelen

Vorige maand gaf apothekersorganisatie KNMP al aan dat het probleem van de tekorten aan geneesmiddelen dit jaar weer groter zal worden. Nu blijkt de omvang van de groei uit de harde cijfers. Het aantal meldingen over (verwachte) tekorten tussen begin januari en eind augustus is fors gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, van 1065 naar 2044 meldingen.



Zorgminister Bruins denkt dat die trend doorzet. ,,Ik verwacht dat we ook over heel 2019 uitkomen op een verdubbeling van de tekorten. Dat is aannemelijk, al kan ik het niet met 100 procent zekerheid zeggen.” In 2018 werden 1390 meldingen geregistreerd.



In Nederland moet er volgens de minister een medicijnbuffer worden gecreëerd. Zo kunnen middelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, toch over de toonbank gaan. Met zo‘n ‘ijzeren voorraad’ bij farmaceuten en groothandels samen kunnen patiënten dan minstens een maand of vier vooruit.