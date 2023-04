‘Zorgen’ over opvang: ruim 70.000 asielzoekers verwacht, kabinet wil minder verblijfsvergunningen afgeven

Het percentage asielzoekers dat in Nederland mag blijven is met 85 procent ‘aanzienlijk hoger’ dan in de ons omringende landen. Het gemiddelde voor de hele Europese Unie is 48 procent. Uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat het aantal ingewilligde asielverzoeken in ons land de afgelopen jaren steeg. In 2019 werd 37 procent van de asielaanvragen toegekend.

Dat komt volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) niet door aangepast beleid, maar door gerechtelijke uitspraken. ,,Wij als overheid moeten bewijzen dat jouw verhaal als asielzoeker niet klopt. Nu gaan we zeggen: kan jij als asielzoeker niet bewijzen dat jouw verhaal klopt in plaats van we dat aannemen.”

Voor deze ‘extra controle’ wil Van der Burg bijvoorbeeld ook GPS-gegevens uit telefoons gaan gebruiken, om te zien of iemand wel echt komt uit het land waaruit hij of zij zegt te komen. ,,Als iemand zegt uit Algerije te komen, terwijl zijn telefoon de afgelopen vijf jaar alleen in Marokko is gebruikt, is dat niet waarschijnlijk.”

Ook is het hoge percentage deels te verklaren omdat zich in Nederland vaker asielzoekers melden uit landen als Syrië en Jemen, die grote kans hebben te mogen blijven. Ook evacueerde Nederland mensen uit Afghanistan die volgens Van der Burg ‘een 100 procentscore’ hebben op hun asielaanvraag. Ook kan Nederland door uitspraken van de Raad van State geen asielzoekers die zich eerder meldden in België, Griekenland en Italië niet meer terugsturen naar die landen, omdat zij de opvang ook niet op orde hebben.

Individuele afweging

Van der Burg wil de Nederlandse praktijk nu gelijktrekken met de rest van Europa. Nu worden bepaalde groepen, bijvoorbeeld mensen die uit hetzelfde land komen, in ons land hetzelfde behandeld. Van der Burg wil dat er voortaan over meer asielaanvragen weer een individuele afweging wordt gemaakt. Zo’n individuele toetsing betekent wel meer werk voor de al overbelaste IND, erkent Van der Burg.

Tegelijkertijd wil de bewindsman juist méér naar groepen kijken in een poging achterstanden bij de immigratiedienst weg te werken. Die dienst kan het hoge aantal asielaanvragen niet aan, ook omdat personeelstekorten in de huidige krappe arbeidsmarkt niet kunnen worden opgelost.

Van der Burg wil dat de IND ‘door efficiënter te werken’ de aanvragen van meer mensen verwerkt. Zo moeten aanvragen van Syriërs en Jemenieten, die vaak in Nederland mogen blijven, versneld worden behandeld. Dat geldt ook voor aanvragen van mensen uit Marokko, Algerije en Moldavië, die juist zelden mogen blijven. ,,Je wil bij wijze van spreken al op de vliegtuigtrap kunnen zeggen: nee, dat gaan we niet doen.”

Van der Burg erkent dat weer naar groepen kijken haaks staat op zijn wens voor een meer individuele afweging. Hij spreekt van een dilemma. ,,Individueel naar mensen kijken kost meer tijd dan mensen als groep behandelen. Maar als je een individuele afweging maakt, kun je tegen meer mensen ‘nee’ zeggen. En dat kan helpen de opvang onder controle krijgen.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Datzelfde dilemma speelt ook bij het sneller afhandelen van asielverzoeken van mensen die een grotere kans hebben om te blijven, stelt Van der Burg. ,,Dan krijgen méér mensen een verblijfsvergunning en hebben we we meer mensen om te huisvesten.” Die woningen zijn er nauwelijks. ,,Maar als we die asielaanvragen niet snel en efficiënt behandelen, hebben we meer plekken nodig om mensen op te vangen. Ik heb hoofdpijn of buikpijn, maar pijn heb ik altijd.”

Hese stem

Van der Burg heeft de komende tijd méér opvangplekken nodig, maar kan dat niet afdwingen zonder medewerking van gemeenten. ,,Het belangrijkste instrument is mijn mond en die hese stem van mij.” Nu is de situatie nog in het aanmeldcentrum in Ter Apel nog ‘onder controle’, zegt hij. Maar hij heeft wel ‘zorgen’ over de komende tijd. ,,Het wordt heel spannend rondom de zomer.” Vorig jaar sliepen daar honderden asielzoekers buiten. ,,We zullen met elkaar een oplossing moeten vinden, een alternatief is er niet.”

Het kabinet stelt de prognose deze vrijdag naar boven bij. Eerder werden er dit jaar 50.000 asielzoekers verwacht. Ook het aantal minderjarige asielzoekers dat naar Nederland komt, stijgt dit jaar met 27 procent. ,,We zien een hoop onrust in de wereld", verklaart de staatssecretaris de hoge toestroom van vluchtelingen. ,,De oorlog in Syrië, mensen die vluchten uit Jemen en Afghanistan. Ook verwachten we dit en volgend jaar veel meer vluchtelingen uit Oekraïne.”

Volledig scherm © ANP/Sem van der Wal

Ook de komende jaren zal het aantal asielzoekers ‘structureel hoog zijn’, verwacht Van der Burg. Dat komt ook omdat familie van asielzoekers die dit jaar een verblijfsvergunning krijgen, waarschijnlijk volgend jaar ook naar Nederland mag komen wat voor extra druk op de asielopvang zal zorgen. ,,Als we niks doen, wordt het probleem alleen maar groter. Dus moeten we wel wat gaan doen.”

Grip

Vorig jaar november moest premier en VVD-leider Mark Rutte aan zijn partij beloven de asielinstroom aan te pakken. Ook het kabinet stelde al eerder ‘grip’ te willen krijgen op migratie, hoewel er door de coalitiepartijen zeer verschillend wordt gedacht. De gesprekken in het kabinet over een nieuwe aanpak gaan ‘te langzaam’, vindt Van der Burg.

Maar voor oplossingen om de asielinstroom aan banden te leggen wijst de staatssecretaris naar Europa. ,,We zien dat de huidige afspraken niet werken.” Volgens hem is ‘de stemming’ in Europa nu wel aan het veranderen, nu steeds meer landen gebukt gaan onder grote aantallen asielzoekers. ,,Iedereen zegt nu wel: dit kan zo niet langer. Dat helpt.”

Gemeenten moeten de tweede helft van dit jaar zorgen dat 27.300 asielzoekers met een verblijfsstatus een huis krijgen. Of dat ook gaat lukken, is de vraag. Eerder lukte het gemeenten in de huidige woningcrisis niet om woningen te vinden voor de aan hen toegewezen vluchtelingen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: