Zoontje van minister Wopke Hoekstra officieel genezen van kanker

De jongste zoon van het stel werd in de zomer van 2016 gediagnosticeerd met leverkanker. Een week na zijn eerste verjaardag. ‘Na chemotherapie en een operatie waren we dolgelukkig dat hij daarna ‘in remissie’ was; de tumor was tot de laatste cel aan toe opgeruimd. Maar officieel genezen ben je pas als de kanker in de vijf jaar erna ook daadwerkelijk wegblijft’, schrijft de CDA-leider in een bericht op Instagram.