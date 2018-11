Zo stemden de 37 fusiegemeenten voor de verkiezingen

Joint roken in coffeeshop mag binnenkort niet meer

10:31 Tabaksrook is ook in coffeeshops binnenkort verleden tijd. Klanten mogen een joint met tabak niet meer in de coffeeshop opsteken, heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) afgesproken met de deelnemers aan het zogeheten Nationaal Preventieakkoord.