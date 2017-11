Zijlstra pleit voor lijmpoging bij Duitse coalitiebesprekingen

Zijlstra noemt het spijtig dat de gesprekken tussen het CDU van bondskanselier Angela Merkel, de liberale FDP en de Groenen zijn vastgelopen, maar opnieuw naar de stembus gaan lijkt hem een slecht idee. ,,Ze hebben pas één ronde gesprekken gehad. In Nederland hebben we er zeven maanden over gedaan. Ik zou zeggen overnieuw nadenken en dan opnieuw praten in plaats van nieuwe verkiezingen.''



Van een bestuurlijke crisis voor Europa is geen sprake, maar de politieke impasse heeft volgens Zijlstra wel impact. Als Duitsland geen regering heeft 'staat de boel hier niet stil, maar gaat het wel een stuk langzamer', aldus de bewindsman.