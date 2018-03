Zij vielen, nog vóór de verkiezingsdag

GemeenteraadsverkiezingenDe aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is niet voor iedereen even vlekkeloos verlopen. In het hele land stapten raadsleden en kandidaten op nadat ze in opspraak raakten om de meest uiteenlopende redenen. We zetten de meest spraakmakende op een rij:

Volledig scherm Rob Jansen (rechts achter Wilders, in blauw overhemd) trekt zich terug als kandidaat. © ANP Vooral bij de PVV vallen er rake klappen. De Utrechtse raadskandidaat Rob Jansen stapte vorige week op na een fikse ruzie binnen de partij. Jansen zei eerder dat hij de partij zou verlaten zodra hij gekozen zou worden, omdat de Utrechtse afdeling 'te gematigd' is. ,,Soms denk je zelf als het over je eigen partij gaat: 'veel gekker moet het niet worden''', aldus partijleider Geert Wilders over de rel.



Rob Jansen staat morgen wel op het stembiljet. Mocht hij verkozen worden, dan krijgt hij toch zijn zetel. Hij heeft afgesproken die af te staan aan de volgende kandidaat op de lijst. Wettelijk gezien is dat niet verplicht, dus Jansen kan nog van gedachten veranderen.

Familiewoede?

Ook in Hengelo zijn er problemen voor de PVV. Lijsttrekker Jordi Rietman trok zich begin deze maand onverwacht terug. Waarom, is gissen. Zelf zegt hij dat de 'heftige reacties en emoties' van zijn familie op het lijsttrekkerschap reden zijn voor zijn beslissing, maar wordt aan getwijfeld of dat de echte reden is. Bronnen in Hengelo zeggen dat de PVV in Den Haag de partijgenoten dwong om sluiting van de Hengelose moskee en de islamitische school in het verkiezingsprogramma op te nemen. Rietman zou daar grote moeite mee hebben gehad.

Volledig scherm D66-wethouder Franko Živković-Laurenta van Stichtse Vecht. © Ruud Voest D66 geweigerd

Bij D66 in Stichtse Vecht is de chaos compleet. Het landelijk bestuur heeft zelfs besloten dat de partij morgen niet eens meedoet aan de verkiezingen. De democraten zijn nu de grootste fractie in de gemeenteraad.



Het afdelingsbestuur wilde dat wethouder Franko Živković zich zou terugtrekken van de kandidatenlijst na een rel rond belangenverstrengeling van een partijgenoot. Dat weigerde hij. ,,De bal werd bij mij neergelegd; ik moest weg of de partij zou niet meedoen aan de verkiezingen. Het was een onmenselijke druk en je reinste chantage. Maar het kan niet zo zijn dat ik weg moet en de rest blijft zitten. Alles wordt nu op mijn bordje geschoven'', zei hij. Maar het landelijk bestuur hield voet bij stuk en schrapte de verkiezingsdeelname.

Overstappen

Fractievoorzitter Nico Pijnacker Hordijk van D66 Nuenen besloot begin dit jaar over te stappen naar GroenLinks, waarvoor hij morgen ook aan de verkiezingen meedoet. Hij verlaat D66 vanwege een afgenomen gevoel van vertrouwen. ,,Het gebrek aan vertrouwen is nooit hardop geuit maar ik voelde aankomen dat ik geen verkiesbare plek meer zou krijgen.'' In de afgelopen maanden is Hordijk naar eigen zeggen door in totaal vier politieke partijen benaderd om iets te kunnen betekenen.

Quote Ik wilde niet meer achter dat VVD-bordje met mijn naam erop zitten Toetie Vorenkamp, VVD-raadslid Alphen Raadsel

Bij de VVD ging ook niet alles van een leien dakje. In Alphen besloot raadslid Toetie Vorenkamp, die in deze functie toch al zou stoppen, volstrekt onverwacht om één maand voor de verkiezingen haar raadszetel in te leveren. Een raadsel voor zowel de VVD als de andere fracties in de raad. Vorenkamp voerde persoonlijke redenen aan voor haar plotselinge vertrek. ,,Ik wilde niet meer achter dat VVD-bordje met mijn naam erop zitten. Dan kun je blijven hangen tot het eindfeest, maar dat is niet mijn stijl.''

Volledig scherm Gedeputeerde Jacqueline Verbeek (VVD). © Desirée Schippers Debacle Uithoflijn

Ze zat weliswaar niet in de raad, maar het aftreden van VVD-deputeerde Jacqueline Verbeek vanwege de Uithoflijn in Utrecht mag niet in dit lijstje ontbreken. De rel rond de sneltramlijn beheerst de provinciale politiek al maanden en was onlangs onderwerp van een scherp debat in de gemeenteraad. Verbeek kwam onder vuur te liggen vanwege een ongemeen kritisch rapport waarin harde noten zijn gekraakt over de provinciale organisatie en de aansturing van de Uithoflijn. Zo bleek onder meer dat de aanleg zo'n 80 miljoen euro duurder was dan geraamd. ,,De uitkomst van het rapport geeft mij aanleiding om als bestuurder mijn verantwoordelijkheid te nemen'', aldus Verbeek, die al vaker onderwerp van discussie was.

Dubieus cv

De door Sylvana Simons opgerichte partij Bij1 kent ook geen gemakkelijke start. Ze verloor al drie leden op de lijst waarmee ze in morgen in Amsterdam meedoet. Kandidaat-raadslid Cailin Kuit lag onder vuur omdat in haar partijprofiel stond dat ze had gewerkt als psychiater, maar uit haar eigen cv bleek dat niet. Ook stond ze niet ingeschreven in het zogenoemde BIG-register, waar artsen zich moeten laten registreren om hun vak uit te kunnen oefenen.



Ook de nummer zes op de lijst, Naomi Doevendans, besloot zich terug te trekken. Waarom is niet bekend. Eerder verliet ook Bob Schoute wegens persoonlijke omstandigheden de fractie.

Quote Als ik alleen al het woord Eerbeek in mijn mond neem krijg ik te horen dat ik daar niet over mag beraadslagen Jan Alberts (PvdA Brummen) in gesprek met Lokaal Gelderland 'Wat doe je hier?'

Jan Alberts, PvdA-raadslid in Brummen, besloot vorige maand uit de fractie te stappen en als zelfstandig raadslid verder te gaan. Alberts kreeg ruzie over een bestemmingsplan voor het dorp Eerbeek, waar hij zelf woont. Om belangenverstrengeling te voorkomen hield hij zich op de vlakte, maar dat bleek niet genoeg. Toen hij een opiniestuk over de kwestie plaatste, was de maat vol. Tijdens een fractievergadering over het bestemmingsplan kreeg hij de vraag 'wat doe je hier?' Duidelijk was dat er geen plek meer was voor Alberts. De campagneleider van de fractie was eerder dit jaar ook al opgestapt na een conflict.

Volledig scherm Géza Hegedüs. © ANP Holocaustontkenner

In Rotterdam werd PVV-lijsttrekker Géza Hegedüs al na één dag teruggetrokken toen bleek dat hij in extreemrechtse kringen verkeert. Op Facebook circuleert een bericht waarin hij holocaustontkenner David Irving feliciteert. Wilders baalde: ,,Als we dit hadden geweten dan was de heer Hegedüs nooit op de lijst gezet.''



De PVV in Noord-Brabant haalde Marie-Louise Kelderman van de lijst in Rucphen na dreigende berichten op Facebook over premier Mark Rutte. Ze deelde een paar jaar geleden onder meer een foto van Rutte met daarbij de tekst: 'Deel als je die die gek ook wil opknopen.' Daarbij schreef ze 'Snel weg met die hufter voordat er niks meer is.' Kelderman kan het delen van de berichten niet herinneren. ,,Dat was in een periode dat ik niet goed bij mijn Facebook kon'', zei ze. ,,Ik ben er kapot van.''

Volledig scherm CDA-fractievoorzitter Maureen Muller is van de lijst gehaald door de leden van haar eigen partij. © Emiel Muijderman Kritiek in krant

De leden van het CDA in Hengelo besloten begin januari fractievoorzitter Maureen Muller van de kandidatenlijst te schrappen. Muller had in een interview met deze krant stevige kritiek geuit op allerlei interne problemen bij de fractie. Volgens haar 'verdient het CDA het niet om in het college te zitten.' De commissarissen reageerden woest en eisten haar vertrek. 'De redenen waarom zij zich zo uitlaat zijn voor ons onbegrijpelijk', laten ze weten. De lokale CDA-fractie wordt al jaren geplaagd door conflicten. Het wegsturen van Muller is een nieuw bewijs van de belabberde verhoudingen binnen de partij.



Ook het Haagse CDA-raadslid Desh Ramnath vertrok slechts enkele dagen voor de verkiezingen. Omdat hij met zijn gezin een groot deel van de tijd in Westland woont, vreest hij niet genoeg nachten in Den Haag door te brengen. Het is volgens de Kieswet verplicht dat Raadsleden in ieder geval vier nachten per week binnen de gemeentegrenzen verblijven. Dat wordt lastig, aldus Ramnath in zijn verklaring.

Salarisafdracht

De SP in Rijswijk heeft eind vorig jaar een van zijn populaire wethouders uit de partij gegooid. Björn Lugthart (36), bestuurder in Rijswijk, weigerde al een halfjaar zijn salaris af te dragen na een conflict over die bij de socialisten verplichte regeling. ,,iemand die onze solidariteitsregeling weigert te volgen, waar we veel mensen mee helpen, kan niet meer bij de SP horen'', aldus partijvoorzitter Ron Meyer.



Het afdragen van salaris delen met de partij zorgt al jaren voor conflicten binnen de socialisten. Al in 2004 stapte Kamerlid Ali Lazrak uit de SP-fractie na een conflict over de verplichte afdracht. Meerdere raadsleden en bestuurders hebben sindsdien hierom de partij verlaten.

Volledig scherm Yernaz Ramautarsing spreekt tijdens een partijcongres van Forum voor Democratie. © ANP WhatsApp-berichten IQ homo's

Yernaz Ramautarsing, nummer twee op de lijst van Forum voor Democratie (FVD) in Amsterdam, trok zich begin deze maand terug nadat hij in een discussiegroep op WhatsApp steun had betuigd aan een betoog dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt. Ramautarsing noemde dat 'geen haat, gewoon feiten'. ,,Dat is gebaseerd op de notie dat homo's relatief hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus 'dommer van wordt''', appte hij.



Eerder veroorzaakte de Amsterdammer al ophef door in een interview te zeggen dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zijn dan andere rassen.

Banden met motorbende

In het noorden van het land ging het ook mis voor de PVV. Kandidaat-gemeenteraadslid Jan Wekema in het Groningse Pekela trok zich terug na ophef over zijn banden met de omstreden motorclub Black Sheep, die door politie en justitie wordt beschouwd als een zogeheten outlaw motorcycle gang. Hoewel Wekema er geen geheim van maakte dat hij aspirantlid is van de club, wilde hij 'de PVV er niet mee belasten'.

Volledig scherm Frank Verdam, geheel links op de foto, stapt vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen uit de partij. © Raymond de Jong Ruzie over geld

Ook bij de lokale partijen rommelt het. Twee kandidaat-raadsleden van Ieders Belang in Nieuwegein hebben zich ineens teruggetrokken na onmin over de samenwerking binnen de partij en politieke koers. Frank Verdam (nummer 2 op de lijst) en Saskia Kersbergen (nummer 4) willen niets meer met de partij te maken hebben.



Ieders Belang is vaker in het nieuws gekomen wegens onenigheid tussen partijleden. Begin vorig jaar keerden vier raadsleden en twee commissieleden de partij de rug toe. Ze wilden fractievoorzitter Jacqueline Verbeek uit de partij zetten na een ruzie over de partijfinanciën. Dit lukte niet, omdat het partijbestuur zich achter Verbeek schaarde.

Plofkraak

Stadsbelang Utrecht mist zijn nummer 10 Steven Killian, die in de cel zit op verdenking van betrokkenheid bij een mislukte plofkraak. Ze zouden het voorzien hebben op een pinautomaat in een Albert Heijnfiliaal in het Gelderse Druten. Killian doet afstand van zijn zetel mocht hij gekozen worden.



Het is niet de eerste keer dat Kilian in aanraking komt met justitie. In 2014 moest hij bij de politierechter verschijnen, omdat hij verdacht werd van mishandeling. Hij zou iemand een gebroken neus en losse tanden hebben gestompt.