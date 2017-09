Zalm: Geen hoger eigen risico in 2018

Gisteren werd officieel bekend dat het eigen risico in 2018 vooralsnog stijgt met 15 euro naar 400 euro. Daar brengen de onderhandelende partijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) dus verandering in via een spoedwijziging van de wet.

De hele Tweede Kamer steunde eerder vandaag al een verzoek van GroenLinks-leider Jesse Klaver om een brief van informateur Gerrit Zalm over de plannen met het verplichte eigen risico in 2018.

Meerdere partijen, zoals PVV, SP en PvdA, zijn voor het compleet verdwijnen van deze 'boete op ziek zijn'. ChristenUnie en CDA hebben zich eerder in hun verkiezingsprogramma uitgesproken voor verlaging.

Ook D66-leider Alexander Pechtold toonde zich verheugd. ,,Dit is voor heel veel mensen een goed bericht. Het eigen risico blijft komend jaar 385 euro.”

Meer zicht op financiën

Op de vraag of dit niet in de Miljoenennota had kunnen worden geregeld zei hij dat ‘Prinsjesdag in de weg zat bij het formatieproces’. ,,Nu hebben we meer zicht op de financiën voor volgend jaar. Omdat er vanavond een debat is over eigen risico, is het belangrijk dat we vandaag duidelijkheid geven.”

Pechtold erkent dat zijn partij zelf nooit voor een lager eigen risico heeft gepleit. ,,Dit was een wens van CDA en ChristenUnie, maar het is niet iets waarvan wij zeggen: daar zijn we tegen.” CDA-leider Buma zei: ,,Voor heel veel mensen in het belangrijk te weten dat het eigen risico niet omhoog gaat. Over wat er na 2018 gebeurt kan ik niets zeggen.’’

Om te voorkomen dat het eigen risico stijgt, moet er nog een kabinetsbesluit volgen, dat moet naar de Raad van State en vervolgens moeten de Tweede en Eerste Kamer daar razendsnel mee instemmen. Dat moet allemaal vóór 1 oktober gebeuren. Dat gaat lukken, stelt Pechtold. ,,We hebben de nodige telefoontjes gepleegd om te kijken of dit mogelijk is.”

Brief Schippers