Zaak - De Mos: Plasman probeert De Mos en Guernaoui vrij te pleiten

En dat Ernst Akyol in afgetapte gesprekken en appjes pronkt dat hij met de Groep de Mos-politici ‘mannetjes op het stadhuis’ heeft en hen in de zak heeft, moet totaal niet serieus genomen worden, stelt zijn advocaat Ed Manders. Manders stelt dat Akyol waarschijnlijk ADHD heeft: ,,Zijn gedachten lijken op een flipperkast. Als hij iets probeert uit te leggen, wordt het er vaak niet duidelijker op. Het is bluf, lariekoek. Dat moeten we in perspectief zien.”