Wybren van Haga: van schlemiel bij de VVD tot partijkopstuk bij Forum

Dat 241.193 Nederlanders op hem hebben gestemd, noemt Wybren van Haga in de gang van de Tweede Kamer ‘een enorme eer’. Het is volgens hem de ‘erkenning’ dat Nederlanders de ‘ongeloofwaardige en onnodige coronamaatregelen zat zijn’. ,,En dat wij dat geluid vertolken en die mensen mogen vertegenwoordigen is prachtig.’’ Met dat forse mandaat wordt Van Haga vandaag opnieuw geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie. En de volmacht vanuit de achterban is groot: Van Haga haalde slechts 4130 stemmen minder dan Thierry Baudet zelf.