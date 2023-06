‘Woest aantrekkelijke’ stikstofregelingen voor 3000 boeren: 60 procent van hen in Gelderland

Met videoDe ‘woest aantrekkelijke’ stikstofregeling voor boeren gaat maandag van start. In totaal komen ongeveer 3000 boeren in Nederland in aanmerking voor de piekbelastersregeling. Liefst 60 procent van hen woont in Gelderland, vlakbij het grootste natuurgebied van Nederland: de Veluwe.

De natuur, die nu onder druk staat, moet dankzij deze regeling weer gaan herstellen. Met stikstofgevoelige natuur wordt gedoeld op Natura 2000-gebieden. Daarvan heeft Nederland in Europees verband afgesproken dat de natuur in stand zal worden gehouden.

Agrarische ondernemers kunnen vanaf nu via een website (aanpakpiekbelasting.nl) nagaan of ze onder de doelgroep vallen. Die boeren kunnen verplaatsen, innoveren of stoppen, waardoor de uitstoot met 85 procent afneemt. Als die boeren stoppen, dan kunnen ze zich uit laten kopen voor 120 procent van de waarde van hun bedrijf.

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal noemde dit eerder al ‘een woest aantrekkelijke regeling’. Volgens de VVD-bewindsvrouw zal het aanbod nooit beter worden dan dit. Maar het kabinet heeft ook gezegd dwang niet te schuwen als er niet genoeg stikstof wordt gereduceerd.

Impact op gezin en omgeving

Tot april volgend jaar kunnen boeren zich aanmelden. In Brussel is er volgens het ministerie hierover ‘stevige discussie’ gevoerd, omdat er strenge regels zijn voor staatssteun. Daardoor zaten boeren lang in onzekerheid en duurde het opzetten van de regeling langer dan gepland.

De aanpak van de piekbelasting is vooralsnog volledig vrijwillig. Minister Van der Wal: ,,Vanaf vandaag krijgen ondernemers de gelegenheid om aan de slag te gaan binnen de aanpak piekbelasting. Samen met hun omgeving kunnen ze nadenken over de toekomst van hun bedrijf.’’ De VVD-bewindsvrouw zegt ‘goed te begrijpen’ dat ‘het maken van keuzes voor de toekomst impact heeft op boeren, hun gezinnen en de directe omgeving’. Zij benadrukt: ,,Het is nog nooit zo aantrekkelijk geweest in financiële zin, hij is écht eenmalig en daarmee hopen we beweging te krijgen.’’

Van der Wal benadrukt tegenover deze site dat ‘in Gelderland ook de meeste veehouders zijn’. ,,Dat zijn er bijna 9000.’’ In totaal gaat het om ruim 1800 Gelderse bedrijven die in aanmerking komen voor de piekbelastersregeling. Van der Wal: ,,Het is de vraag hoeveel van die 1800 ondernemers vrijwillig willen stoppen of verder verduurzamen, om een deuk in die depositie te slaan.’’

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP

Wanneer ben je piekbelaster?

Boeren hebben vanaf maandag duidelijkheid over de vraag wanneer zij wel of niet een zogeheten ‘piekbelaster’ zijn: als door hun bedrijf jaarlijks 2500 mol stikstof neerslaat op gevoelige natuur, komen zij in aanmerking voor de regeling. Een ‘mol’ is een scheikundige eenheid waarmee het gewicht van neerslaande deeltjes kan worden berekend. Het zijn vooral boeren met melkvee en vleeskalveren die veel stikstof uitstoten. Daarna komen varkens- en pluimveehouders, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekend.

Wat is stikstof nu precies? En welke invloed heeft het op onze natuur en onze wereld? We leggen het je uit in deze video:

Stoppersregeling voor 8000 boeren

Naast de piekbelastersregeling komt er ook een stoppersregeling voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders die géén piekbelaster zijn. Dit gaat om zo’n 8000 boeren. Zij kunnen hun bedrijf tegen 100 procent van de waarde laten opkopen. Het ministerie heeft een belteam opgezet om boeren te helpen bij het maken van een keuze. Over die regeling is wel wat informatie beschikbaar, maar de regeling is nog niet uitgewerkt. Voor beide regelingen wil het kabinet in totaal 1,4 miljard euro uittrekken.

Het zijn niet alleen boeren die boven de limiet uitkomen. Ook 28 fabrieken stoten meer stikstof uit. Dit zijn bijvoorbeeld Tata Steel in Velsen, Rockwool in Roermond en cacaofabriek Olam in Koog aan de Zaan. Maar die vallen niet onder de landbouwregeling. Boerenbedrijven die meer dan 25 kilometer van een natuurgebied zitten, komen evenmin in aanmerking. In die gevallen is het te onzeker de uitstoot nog toe te rekenen aan dat bedrijf.

Volledig scherm Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof op het Binnenhof, zegt dat de regeling voor piekbelasters nooit beter wordt dan dit. © ANP

‘Een goede stap’

Land- en tuinbouworganisatie LTO vindt dat Van der Wal ‘een goede stap’ zet met haar piekbelastingsaanpak. ,,Hoewel veel zaken nog onduidelijk zijn en nader uitgewerkt moeten worden, biedt de brief op hoofdlijnen de eerste duidelijkheid waar boeren al jaren op wachten”, zegt de lobbyclub voor boeren in een eerste reactie.

,,Veel zaken waarop LTO het voorbije jaar intensief heeft gelobbyd, zijn stevig in de piek­belastings­aanpak overgenomen. Of dat voldoende is, zal de praktijk uitwijzen”, constateert LTO. De organisatie vindt het onder meer positief dat de minister in haar Kamerbrief benadrukt dat alle keuzes die boeren nu kunnen maken op vrijwillige basis zijn.

Verder waardeert LTO het dat de piekbelasters geen toekomstig nadeel zullen ondervinden voor bijvoorbeeld het regelen van bedrijfsfinanciering. ,,Na het doorlopen van de piekbelastersaanpak vervalt de term piekbelaster. Er is dus geen sprake van een etiket dat agrariërs permanent ‘op hun bedrijf geplakt’ zien.”

Natuurorganisaties

Ook natuurorganisaties zijn blij met het openstellen van de regelingen voor boeren die relatief veel stikstofneerslag op natuurgebieden veroorzaken. ,,Een eerste lichtpuntje in dit zware dossier” noemen Natuur & Milieu en Natuurmonumenten de regelingen. De natuurorganisaties zijn ‘tevreden dat de piekbelastingsaanpak nu echt start’. Dat is hoognodig, zeggen ze, want de natuur ‘gaat gebukt onder de aanhoudende stikstofneerslag en kan niet langer wachten’.

,,Elke dag uitstel maakt natuurherstel moeilijker, duurder en uiteindelijk onmogelijk”, voegen Natuurmonumenten en Natuur & Milieu toe.

‘Jammer’

De radicalere actiegroep van boeren Agractie vindt het jammer dat niet alle regelingen voor boeren tegelijk zijn opengesteld. ,,Johan Remkes adviseerde dat boeren een royale keuze moeten krijgen tussen de opties omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen”, aldus de organisatie. ,,Het kabinet kiest nu echter op dit moment alleen voor de optie stoppen, waardoor boeren die door willen geen keuze hebben.” Daarnaast vindt Agractie dat ‘vrijwilligheid gewaarborgd moet zijn en blijven’.

