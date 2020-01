Woensdag mogelijk besluit over ophokplicht

Boeren maken zich grote zorgen over het vogelgriepvirus. Nadat het eerder al in Oost-Europa opdook, werd gisteren ook een besmetting gemeld in Duitsland. Het virus kan worden verspreid door trekvogels. Reden waarom boerenorganisaties pleiten voor een ophokplicht om zo de kans op besmetting te verkleinen.

De laatste keer dat er een ophokplicht gold na uitbraak van de vogelgriep was in 2017. Toen gold die voor vijf maanden, wat voor veel pluimveehouders een financiële strop was. Niet alleen moesten sommige bedrijven geruimd worden, ook mochten vrije uitloop-eieren niet meer verkocht worden. In 2003 was de uitbraak zo groot, dat een derde van de totale pluimveestapel in Nederland geruimd moest worden. Dat was een schadepost van 300 miljoen euro.