Woensdag gehaktdag, maar het kabinet heeft al 23 jaar niets te vrezen

Moet Nederland helemaal op slot? Verzet groeit tegen nieuwe Europese wet voor natuurher­stel

Gaat een nieuw Europese wetsvoorstel voor natuurherstel, dat nog strenger is dan de huidige wetgeving, Nederland helemaal op slot gooien? Of is het een noodzakelijke poging om de natuur te redden? Het voorstel stuit op groeiend verzet. ,,Het gaat uit van een maakbaarheidsgedachte, bedacht achter een bureau, die in de praktijk niet werkt’’