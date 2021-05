Woensdag gaat Nederland weer wat meer open: bekijk hier de versoepelingen

Voorzichtig

Als de daling in het zelfde tempo doorzet zoals nu, komt de volgende versoepeling per 9 juni. Dat zou betekenen dat musea en bioscopen weer open mogen, dat restaurants onder voorwaarde weer binnen gasten kunnen ontvangen en dat er weer binnen en buiten mag worden gesport. De Jonge: ,,Als het mogelijk is, zullen we eerder versoepelen. Maar denk niet dat het allemaal wel los zal lopen. Als we ons niet aan de regels houden, duurt de daling langer. We zijn nog niet van dit virus af. We zijn er echt nog niet. Daarom moeten we onszelf in acht blijven nemen.’’