Woede in Kamer over ‘censuur’ bij inspectiedienst justitie

Klokkenluiders hebben alarm geslagen dat ‘onwelgevallige conclusies’ uit kritische rapporten werden weggelaten.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen hierover een debat met minister Ferd Grapperhaus (Justitie), waaronder regeringspartij VVD. ,,Houd het dan nooit op bij het ministerie van Justitie en Veiligheid? Als een inspecteur-generaal zijn personeel bijeen roept en zegt: ‘Ik probeer een rapport niet naar de Kamer te sturen, heb ik met de minister afgesproken, want dat geeft gedoe’, dan gaat er iets mis. De minister mag komen uitleggen hoe het zit,’’ zegt VVD’er Jeroen van Wijngaarden.

Klokkenluiders stellen tegenover deze krant dat er is geknoeid met rapporten over de politie, de brandweer, de toepassing van de nekklem na de dood van Mitch Henriquez en de IND. Veel Kamerleden doen meldingen denken aan de WODC-affaire. Bij dat onafhankelijke onderzoeksinstituut werden conclusies in rapporten ook aangepast zodat het de toenmalige minister beter uitkwam.

PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken: ,,Weer moeten we van anonieme klokkenluiders in de krant horen over misstanden in de top van het ministerie. Dit kan zo niet langer. Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat het onderzoek onafhankelijk is en dat de onderste steen boven komt. Deze berichten hebben dat vertrouwen geschaad. Ik wil per direct van de minister weten welke signalen er bij de minister bekend waren, waarom daar niks over is gemeld aan de Kamer en of er onderzoeken zijn die opnieuw gedaan moeten worden.”

Volledig scherm Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) in de Tweede Kamer. Veel leden van het parlement vinden dat hij iets heeft uit te leggen, na meldingen van klokkenluiders. © ANP

Uitleggen

Ook CDA’er Chris van Dam wil dit ‘goed uitgezocht hebben’. ,,Dit kan gewoon niet. Van het rapport over de brandweer zijn we netjes op de hoogte gesteld, maar van die andere drie onderzoeken weten we niets. Dit draagt bij aan de zweem van verhulling die rond het ministerie hangt. Minister Grapperhaus heeft twee opdrachten op het ministerie wat mij betreft: de ondermijning aanpakken en de bestuurscultuur verbeteren. Dus als het hier is misgegaan, heeft hij heel wat uit te leggen.’’

De SP wil de ‘ongecensureerde’ onderzoeken ontvangen, zegt Kamerlid Michiel van Nispen. ,,Als het klopt dat de Inspectie onder druk van de Justitie-top jarenlang onderzoeksresultaten heeft aangepast dan heeft minister Grapperhaus een groot probleem. Ik wil precies weten hoe dit zit want dit lijkt het WODC-schandaal in het kwadraat. Wat zijn alle beloftes van Grapperhaus waard? Waarom is geen orde op zaken gesteld op dit ministerie? Alle feiten moeten snel op tafel en er moet een serieus debat komen, met ook de minister-president er bij. Dat na al die jaren het ministerie van Justitie het nog steeds niet zo nauw neemt met de waarheid is slecht voor het vertrouwen in de politiek.”