Wob-verzoeken binnen twee maanden voldoen ‘niet uitvoerbaar, ministerie in beroep

2 juli In de bijsluiter van het Janssen-vaccin staat het zwart op wit: pas na circa 14 dagen begint de bescherming. Maar Nederlanders mogen meteen de eerste avond na de prik al de club of de kroeg in. Kenners en Kamerleden zijn kritisch. ‘Je bent nog helemaal niet beschermd’.