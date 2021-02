Winkels mogelijk volgende week open voor afhalen bestellingen

Een definitief besluit is er nog niet. Met name de vrees voor de Britse coronavariant, die een stuk besmettelijker is dan het oorspronkelijke virus, maakt elke mogelijke versoepeling nu nog erg onzeker.

Als de niet-essentiële winkels weer beperkt open mogen per 8 februari, kunnen klanten online of telefonische bestellingen afhalen bij de winkels.

Jan Meerman, directeur van branchevereniging INretail noemt het ‘fantastisch nieuws’ en ‘een eerste stap op weg naar volledige heropening.’ ,,Wij horen hele goede berichten uit Den Haag, de afhaalfunctie gaat voor álle winkels gelden. Wij hebben zelfs goede hoop dat er nog meer mogelijk wordt dan alleen het ophalen van een pakketje. Daarover wordt nu nog volop gesproken.’’

Volgens Meerman is het hard nodig dat winkeliers deze click&collect-mogelijkheid krijgen. ,,Door de coronalockdown staan veel winkels op omvallen. Ruim twee derde van de winkeliers zegt het minder dan twee maanden te kunnen volhouden wegens gebrek aan voldoende geld. Dat blijkt uit ons onderzoek onder ruim duizend ondernemers.’’ Volgens veel ondernemers zijn de inkomsten uit onlineverkoop niet voldoende om in combinatie met de steunmaatregelen van de overheid te overleven.

Het merendeel van de bevraagde winkeliers zegt de voorjaarsgoederen niet te kunnen betalen. Meer dan de helft vindt daarnaast dat banken niet of slecht meedenken in het vinden van oplossingen. Meerman: ,,Nogmaals, de afhaalfunctie is een stap in de goede richting, maar uiteindelijk willen het liefste van het kabinet horen wanneer de winkels weer helemaal open mogen. Koppel die datum bijvoorbeeld aan het aantal besmettingen. Helaas, dat durven ze tot nu toe niet. Hierdoor blijft er nog steeds veel onzeker.’’

‘Click & collect’

Het heropenen van de detailhandel met ’click & collect’ is onderdeel van de zogeheten exit-strategie uit de coronacrisis. Het heropenen van de basisscholen is de eerste versoepeling. Gisteren werd al bekend dat de basisscholen en kinderopvang weer opengaan per 8 februari. Die heropening zat er al aan te komen nu het aantal coronabesmettingen ondanks zorgen over de Britse variant en andere mutaties blijft dalen.

Ook de avondklok gaat van de tafel, als de besmettingscijfers voldoende blijven dalen. Het is echter nog onzeker of het kabinet deze versoepeling komende dinsdag al aankondigt voor 9 februari. Mogelijk volgt een definitief besluit later deze week.

Kappers

Pas na de heropening van de basisscholen en de winkels en de afschaffing van de avondklok, kunnen de middelbare scholen weer stapsgewijs open zouden de contactberoepen zoals kappers weer aan de slag moeten kunnen. ,,Het is min of meer eruit zoals we erin zijn gekomen, qua volgorde. Met als prioriteit basisscholen open en avondklok eraf”, aldus een betrokkene.

De roep om een duidelijk stappenplan uit de harde lockdown klinkt al langer. Premier Mark Rutte beloofde onlangs dat dit scenario er moet komen. Hij zei te werken aan ‘een roadmap, een routekaart’. ,,Waarin staat wat je kunt doen als het lukt, als het aantal besmettingen gaat teruglopen.” Die schets ligt nu dus op tafel.

