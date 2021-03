Wilders verliest en erkent: weer veroordeeld tot de zijlijn

Strijd om tweede plek achter VVD is nog niet gestreden

16 maart Hoewel de voorsprong van de VVD in de peilingen slinkt, lijkt vooral de strijd om plek twee bloedstollend spannend. Het EenVandaag-debat laat zien dat Wopke Hoekstra (CDA) niet knock-out is. En Sigrid Kaag (D66) heeft de wind in de rug.