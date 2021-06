Wilders over beschuldigingen tegen Graus: ‘Vrouwen moeten aangifte doen’

,,Alles wat met seksueel geweld te maken heeft, moet streng worden aangepakt’’, vindt PVV-leider Wilders. ,,Maar dan moet iemand het wél hebben gedaan. Dit zijn zware, strafrechtelijke aantijgingen. De rechter moet beoordelen of iemand het heeft gedaan.’’



Wilders zegt dat hij aan Graus heeft gevraagd of de beschuldigingen kloppen. ,,Ik ga naar de heer Graus, ik vraag wat klopt hiervan, de heer Graus zegt dat er niets van klopt. Er is geen aangifte, er is een anonieme aantijging. Geen agent, officier van justitie of rechter heeft er iets van gezegd. Het zou toch zeer onrechtvaardig zijn als ik iemand ga aanpakken terwijl er geen greintje bewijs is dat hij iets heeft gedaan. Ik wil geen trial by media.’’