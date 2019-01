Wilders mag Opstelten laten horen ‘minder Marokkanen’-proces

Live TwitterGeert Wilders mag voormalig justitieminister Ivo Opstelten laten horen in het ‘minder Marokkanen’-proces. Dat heeft het gerechtshof vanmorgen besloten. Daarmee krijgt de PVV-voorman zijn zin als het gaat om nader onderzoek naar mogelijke inmenging van politici en topambtenaren met zijn zaak. Het Hof ging echter niet in al zijn eisen mee.

Bijna vijf jaar na zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak besliste het gerechtshof in de beveiligde rechtbank bij Schiphol over het lot van de politicus. Wilders heeft het hof gevraagd het proces te staken, omdat het Openbaar Ministerie (OM) het recht op vervolging zou hebben verspeeld. Volgens de PVV’er heeft justitie de rechtbank misleid door eerder niet te melden dat er tussen toenmalig OM-baas Herman Bolhaar en justitieminister Ivo Opstelten overleg was over de vervolging van Wilders.

Daar gaat het hof niet in mee, maar Wilders krijgt wel degelijk z'n in. Zo mag hij Opstelten en Bolhaar. Er volgt dus wel nader onderzoek naar de mogelijk inmenging in zijn zaak.

Naast de oud-minister worden ook, achter gesloten deuren, enkele (voormalige) topambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie gehoord. Zo moet Pieter Cloo, voormalig secretaris-generaal opdraven. Net als Gerard Roes, toenmalig directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving. Marilyn Haimé, destijds directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving komen.

Van het horen van andere politici, zoals voormalig D66-leider Alexander Pechtold, is volgens het hof ‘de noodzaak niet gebleken’. Ook de zaken van voormalig PvdA-voorman Diederik Samsom en voorzitter Hans Spekman - die ook over Marokkanen uitspraken deden - worden buiten deze zaak gehouden.

Aangespoord

Huidig minister van Veiligheid Ferd Grapperhaus schreef namelijk recent aan de Tweede Kamer dat het OM ‘beschikt’ over een ‘korte aantekening’ van een regulier overleg tussen Opstelten en Boljaar op 2 april 2014. Daarop stond: ‘Wilders – procedure besproken – 1.000 aangiften’.



Wilders leest erin dat Opstelten justitie heeft aangespoord de PVV-leider te vervolgen. Justitie wijst dit van de hand. Het OM spreekt van een ‘zelfstandig besluit’ om Wilders te vervolgen.

Getuigen

Gaat het hof niet mee in de lezing van Wilders, dan wil hij een ongekend aantal getuigen laten horen door de rechters. Zo wil hij alle 6.474 (!) mensen laten horen die aangifte tegen hem deden. Er waren nogal wat opvallendheden immers, niet alleen spoorde andere politici hen aan om aangifte te doen, sommigen wisten niet eens waarvan ze precies melding deden. Zo dacht iemand dat er ‘een minister was die alle Arabieren uit Nederland wilde verwijderen’, anderen konden zich de aangifte niet herinneren, tekenden niet, of gebruikten juist een voorgedrukt vel.

Ook wil Wilders oud-minister Opstelten laten horen, net als oud-OM-baas Bolhaar en de rechtsgeleerden Afshin Ellian, Tom Zwart en Paul Cliteur. Die laatste drie zouden kunnen getuigen dat Wilders zich niet schuldig maakte aan het aanzetten tot discriminatie en haat en groepsbelediging.