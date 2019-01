Wilders mag Opstelten laten horen in ‘minder Marokkanen’-proces

Bijna vijf jaar na zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak besliste het gerechtshof in de beveiligde rechtbank bij Schiphol over het lot van de politicus. Wilders heeft het hof gevraagd het proces te staken, omdat het Openbaar Ministerie (OM) het recht op vervolging zou hebben verspeeld. Volgens de PVV’er heeft justitie de rechtbank misleid door eerder niet te melden dat er tussen toenmalig OM-baas Herman Bolhaar en justitieminister Ivo Opstelten overleg was over de vervolging van Wilders.



Daar gaat het hof niet in mee, maar Wilders krijgt wel degelijk z'n zin op een aantal belangrijke punten. Zo mag hij Opstelten en Bolhaar laten horen. Er volgt dus wel nader onderzoek naar de mogelijk inmenging in zijn zaak.



Naast de oud-minister worden ook, achter gesloten deuren, enkele (voormalige) topambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie gehoord. Zo moet Pieter Cloo, voormalig secretaris-generaal opdraven. Net als Gerard Roes, toenmalig directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving. Marilyn Haimé, destijds directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving komen.



Wilders is teleurgesteld dat de zaak doorgaat. ,,De bemoeienis van Opstelten is duidelijk. Ik ben wel blij dat het nu serieus wordt onderzocht.’’ Hij spreekt opnieuw van een ‘politiek proces’. ,,Het is ongelooflijk dat ik hier sta. Dus hoe eerder het voorbij is, hoe beter.’’