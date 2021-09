Wilders krijgt na kritiek op genderonderwijs ‘gendercookie’ van D66

Ministers in onzeker­heid na Afghani­stan­de­bat: wel of geen motie van afkeuring?

16 september Na een verhit debat over de chaotische evacuatieoperatie in Afghanistan, zitten ministers Kaag (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) nog in onzekerheid. Steunt de Kamer moties van afkeuring tegen hen?