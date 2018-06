Wilders in Londen: Willen jullie veranderen in Saoedi-Arabië?

,,Willen jullie veranderen in Saoedi-Arabië?”, vraagt Geert Wilders op een verhoging in het centrum van Londen. ‘No’, klinkt het uit de monden van duizenden demonstranten. Het geluid van de meute reikt ver, maar dringt niet door tot in de huiskamers van de Britten. Wie Wilders en de andere zelfverklaarde strijders van het vrije woord in actie wil zien, moet op zoek naar korrelige filmpjes op videokanalen, ver buiten het Verenigd Koninkrijk.



De protestmars vlakbij het parlement wordt op dag van Trooping the Colour door de Engelse media bewust genegeerd, mogelijk op bevel van de autoriteiten om escalaties te voorkomen. Zo hoort buiten het compacte gebied in de hoofdstad niemand, op de groep met UKIP- en Britse vlaggen zwaaiende massa na, hoe Wilders Tommy Robinson de ‘greatest freedom fighter in Great Britain’ noemt.