Wilders: Gedrocht van een regeerakkoord

50PLUS

Henk Krol is ‘woest’ over het regeerakkoord.,,Dit is een anti-ouderenkabinet! Veel maatregelen gaan gelukkig pas in 2019 in. Dat geeft tijd om het komende kabinet naar huis te sturen!" Volgens de 50PLUS-leider blijkt uit de cijfers dat gepensioneerden aan het eind van de kabinetsperiode 40 procent in koopkracht achter zullen lopen op werkenden. ,,Anti-ouderen en onwaardig voor dit land!" De plannen om het pensioenstelsel te hervormen noemt hij ‘compleet onnodig’.