Wilders een week na verijdelde aanslag op pad met leger agenten en beveiligers

In Limburg werd vorige week een aanslag op Wilders verijdeld, toen een man met een bijl en Stanleymessen op zak werd aangehouden. ‘Ik kom voor dat varken’, had de man tegen agenten gezegd. Hij werd opgepakt nog voordat Wilders in Heerlen arriveerde.

De beveiliging is een week later op campagne in Volendam en Spijkenisse - zoals verwacht - zichtbaar opgeschroefd. Behalve de persoonsbeveiliging van de DKDB die de PVV-leider al jaren krijgt, waren er ook tientallen agenten op de been om Wilders te escorteren.

Desondanks lukte het toch om met marktbezoekers op de foto en in gesprek te gaan, zag onze verslaggever in Spijkenisse. Ruim een uur voor Wilders’ komst wemelde het daar al van de politie. De PVV-voorman werd door een cordon beveiligers omringd, daaromheen stond een haag politiemensen en daarvoor nog een groep agenten die voortdurend het publiek naar achteren dirigeerden. Die extreme beveiliging verbaast omstanders niet: ,,In Heerlen liep vorige week toch een vent met messen en een bijl toen Geert daar kwam. Je moet er niet aan denken dat er hier ook zo eentje loopt’’, zei Peter van Heester (48).

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP