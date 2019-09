Wilders doet aangifte tegen OM’ers om ‘valsheid in geschriften’ bij minder-Marokkanenproces

Dat heeft de PVV-leider zojuist laten weten. Volgens Wilders hebben zowel de officier van justitie in de eerdere zaak bij de rechtbank, als de twee advocaten-generaal die zijn hoger beroep behandelen, gelogen over welke bemoeienis er was met de zaak vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gelogen

Uit documenten van RTL Nieuws bleek dat dit op zijn minst besproken is. Eerder werd echter door het ministerie ontkent dat hiervan documenten zouden zijn, zoals gespreksverslagen. Later dook echter toch een kleine notitie op. Het OM erkende dat ook: het zei echter dat het ging om het bespreken van de procedures en praktische zaken als de beveiliging, niet om inhoudelijke besprekingen. Bovendien meent het OM dat het in de wet geregeld is dat de minister in bijzondere strafzaken wordt bijgepraat.