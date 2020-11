Wilders doet aangifte om beschieten van zijn foto

Op het filmpje zegt een man in de camera: "dit is vrijheid van meningsuiting”, richt dan het pistool op de foto van Wilders en lost enkele schoten. De PVV-leider heeft het filmpje ook gedeeld op zijn account op Twitter met daarbij de tekst: "Ziek.”

Leraar

Sinds de moord door een moslimextremist op de Franse docent Samuel Paty, die een spotprent van de profeet Mohammed gebruikte in een les over vrijheid van meningsuiting, zijn er ook in Nederland spanningen. Een leraar van het Rotterdamse Emmauscollege zit ondergedoken na bedreigingen omdat hij een spotprent van cartoonist Joep Bertrams in zijn lokaal had.