Wilders bij coronadebat: ‘Waarom mogen sportscholen wel open, maar restaurants niet?’

PVV-leider Geert Wilders snapt niet waarom juist voor déze versoepelingen is gekozen: ,,Ik vind het echt willekeur. Als jij met dertig man binnen kan sporten, waarom zou je dan niet in een restaurant ook met dertig man kunnen zitten?’’, vraagt Wilders in het debat. D66 en de Partij voor de Dieren vinden dat culturele instellingen en bibliotheken eerder open zouden kunnen. ,,De boekhandel is open, maar de bibliotheek is dicht’’, stelt D66'er Jan Paternotte vast. VVD-Kamerlid Sophie Hermans erkent dat sprake is van ‘tegenstrijdigheden’. ,,Het is niet logisch, en dat zal het ook niet worden’’, zegt ze. ,,Ik vind het wel belangrijk om binnensport mogelijk te maken, gezien het belang van bewegen.’’