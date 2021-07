Wilde De Vries geen beveiliging, of zijn er fouten gemaakt?

CORONAVIRUS RIVM: super­spread-events en explosie aan infecties waren niet in een model te vangen

15:38 Na de juni-versoepelingen is het aantal corona-infecties geëxplodeerd. Landelijk ligt het reproductiegetal boven de twee, een record sinds vorig jaar maart. Het aantal ziekenhuisopnames kan ook toenemen, in het slechtste geval tot wel 600 bezette IC-bedden. De hausse aan besmettingen was niet te voorspellen, stelt het RIVM.