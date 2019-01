Wietproef is ‘te klein’ om te slagen

Het experiment waarin de overheid toezicht gaat houden op het kweken en verkopen van wiet dreigt te mislukken. Daarvoor waarschuwen oppositiepartijen in de Tweede Kamer.

Volgens SP en GroenLinks is de opzet van de proef met staatswiet ‘te beperkt’ waardoor deze ‘te weinig betrouwbare resultaten gaat opleveren’, zei GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg in een debat over het plan vanochtend.

Lees ook D66: Meedoen aan proef haalt wiet uit schimmenrijk Lees meer

Het kabinet wil, na lang soebatten in de formatie tussen D66 en CDA, een experiment toestaan waarbij onder toezicht van de staat wiet wordt geteeld. Dit moet de kwaliteit van de wiet ten goede komen en een mogelijkheid bieden om de illegale hennepteelt te bestrijden.

Maar SP’er Michiel van Nispen vreest dat het kabinet ‘niet echt wil dat de proef slaagt’, omdat voor een beperkte duur van de proef en een beperkt aantal gemeenten is gekozen. ,,Dit komt van een partij die gereguleerde wietteelt eigenlijk niet ziet zitten.’’ Buitenweg: ,,Is de opzet zo gemaakt dat het vooral de coalitie niet dwars moet zitten deze regeerperiode?’’

Behoudend

Het experiment is een stap voorwaarts voor D66 die voor legalisering is, en behoudend genoeg voor het CDA. Vooral omdat over vier jaar de resultaten moeten worden geëvalueerd voordat de proef beleid zou kunnen worden.

Maar weg van het politieke compromis klinkt er veel kritiek over de opzet van de proef. Anders dan een speciale commissie adviseerde, mogen er coffeeshops in ‘slechts’ tien gemeenten deelnemen. ,,Te kleinschalig’’, oordeelden ook adviesorgaan Raad van State én de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die vreest dat zelfs te weinig gemeenten zich zullen melden, ook omdat alle shops in de geselecteerde stad dan móeten meedoen.

Illegaal

De commissie die de spelregels van de proef onderzocht, noemde zo’n kleine opzet zelfs ‘niet zinvol’. Bovendien wordt er straks alleen wiet geteeld, en geen hasj. En het aantal soorten mag maximaal 25 zijn.

Ander punt van kritiek is dat na de vier jaar durende proef de nieuwe praktijk wordt beëindigd. Coffeeshops moeten dan weer binnen een half jaar terug naar illegale leveranciers. Dit maakt het onaantrekkelijk om mee te doen en is overbodig, stellen critici. Maar, vooral het CDA, wil daar absoluut niet aan.

Sterker, de partij ‘gruwelt’ van softdrugsgebruik, zei Kamerlid Madeleine van Toorenburg. ,,Maar we zoeken op deze manier wel naar een oplossing.’’