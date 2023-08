Wie volgt Frans Timmermans op in Brussel?

Nu Frans Timmermans lijsttrekker is, ligt er in Brussel een topbaan voor het oprapen. Het is wel een jaarcontract. Vier vragen.

1 Eerst maar even, welke baan laat Timmermans achter?

Waar het in Nederland bij Timmermans al snel over zijn vermeende ijdelheid gaat, ging het in Brussel vaak over zijn macht. Hij combineerde drie rollen. Hij was als ‘eerste vicevoorzitter’ de hoogste in rang na voorzitter Ursula von der Leyen. Hij was de klimaatonderhandelaar namens de EU, met goede persoonlijke contacten met zijn Amerikaanse en Chinese tegenhangers. En hij was de drijvende kracht achter de klimaatwetten van de EU, de zogeheten New Deal.

Dat zijn grote schoenen om te vullen, en dat vullen zal dan ook deels door anderen gebeuren. Gisteravond werd al bekend dat de rol van eerste vice-voorzitter en verantwoordelijke voor de Green Deal per direct wordt overgenomen door de huidige Slowaakse commissaris, de zeer ervaren Maroš Šefčovič. Voorlopig wordt die ook de klimaatgezant, maar dat kan nog veranderen als het Nederlandse kabinet met zijn kandidaat komt. Werk is er genoeg: De meeste klimaatwetgeving is wel aangenomen, maar de behandeling van de veelbesproken wet op natuurherstel is nog níet afgerond. Verder is in december alweer de volgende grote internationale klimaattop.

2 Kan Nederland zelf een opvolger benoemen?

Nee, het kabinet draagt iemand voor, maar voorzitter Von der Leyen moet het met die voordracht wel eens zijn. Het kan zelfs zo zijn dat zij achter de schermen om twee kandidaten vraagt, zodat zij iets te kiezen heeft. Is Von der Leyen akkoord, dan volgt nog een hoorzitting en een stemming in het Europees Parlement. Iemand van onbesproken gedrag en met kennis van zaken overleeft dat wel. Wat die persoon vervolgens precies moet gaan doen is nog open. Omdat ook de invloedrijke commissaris voor mededinging, de Deense Margrethe Verstager waarschijnlijk vertrekt - ze is naar voren geschoven als de volgende president van de Europese Investerings Bank, moet Von der Leyen taken opnieuw verdelen. En een informele wet in Brussel luidt: hoe meer gewicht de kandidaat, hoe gewichtiger de portefeuille die hij of zij krijgt. De tijd van ‘stuur je opa naar Europa’, als die al heeft bestaan, is echt al wel voorbij. Nederlandse diplomaten houden er wel rekening mee dat Nederland aan invloed zal inboeten: behalve Timmermans vertrekt natuurlijk ook premier Rutte. En toevallig krijgt ook de Nederlandse permanente vertegenwoordiger in Brussel, de veteraan Robert de Groot, een andere baan.

3 Vooruit, wie wordt het nou?

Demissionair premier Mark Rutte zei vrijdag dat hij er al wel met Von der Leyen over heeft gesproken, maar dat eerst zeker moest zijn dat Timmermans de baan zou opzeggen en dat het kabinet daarna rustig de tijd zou nemen. Lastig is dat het gaat om een benoeming voor een jaar. In juni zijn er Europese verkiezingen en daarna treedt ook weer een nieuwe Europese Commissie aan. De regering kan dan natuurlijk de kandidaat voordragen die er dan net zit: Timmermans zat ook in zijn tweede termijn. Alleen: er zit tegen die tijd in Den Haag misschien wel een heel ander kabinet, dat een heel eigen keuze wil maken.

Volledig scherm Mark Rutte en Diederik Samsom , destijds PvdA-lijsttrekker, voor aanvang van het traditionele EenVandaag Erasmusdebat in 2012. © ANP

De makkelijkste optie nu is Diederik Samsom: hij is de huidige kabinetschef van Timmermans, zeg maar zijn rechterhand, en is goed ingevoerd. Hij zal zelf geen moeite hebben met de periode van een jaar: zijn huidige baan is met het vertrek van Timmermans toch al onzeker geworden. Maar Samsom is van de PvdA, een partij die al verschillende eurocommissarissen heeft mogen leveren, bovendien een partij die nu niet zelf in de regering zit. Samsom heeft ook geen ervaring als minister, formeel geen vereiste, maar de meeste commissarissen hebben die achtergrond wel. Samsom is dan wel weer goed bevriend met Rutte. Alleen heeft dat politici in het verleden niet altijd geholpen.

Sigrid Kaag wordt ook genoemd. Ze heeft veel internationale ervaring en wil geen nieuwe termijn in Den Haag. En D66 heeft nog nooit een commissaris mogen leveren, best gek voor een partij die zo op Europa is georiënteerd. Alleen, dan heeft het kabinet zelf ineens weer een cruciale post vacant. Binnen D66 heeft ook staatssecretaris Hans Vijlbrief veel Europese ervaring. En minister Kajsa Ollongron heeft een prominente rol gespeeld bij de steun aan Oekraïne én ze is getrouwd met een vrouw. De Europese Commissie zegt aan diversiteit te hechten, maar tot nu toe zijn alle 27 commissarissen dan wit en hetero. Eerlijk is eerlijk: al deze namen zijn speculatief. Het kan ook altijd weer Stef Blok worden.

4 En tenslotte: wat schuift het?

Ruim 22.000 euro per maand. Daar moet nog wel belasting af. En voor dat geld moet je ook wel veel doen. De Europese Commissie vormt het dagelijks bestuur van de EU. Zij ziet erop toe dat de taken die in de verdragen en wetgeving zijn vastgelegd, worden uitgevoerd, en ze beheert het geld. En dan heb je ook nog Ursula von der Leyen als baas. Een manager die zo toegewijd is dat ze letterlijk in haar kantoor woont: ze heeft er een klein appartement laten inrichten en er zijn dagen dat ze niet buiten komt. ‘VDL’ staat erom bekend dat ze niet aarzelt om op vrijdagavond opdrachten te verstrekken die zaterdagmorgen af moeten zijn. Dus je zou kunnen zeggen: Het is een goed betaalde hondenbaan.