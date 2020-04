Wie heeft er nou wat bereikt in Europese coronaruzie?

video Kabinet in het nauw door alarmeren­de toestand in verpleeg­hui­zen

8 april De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer doet om het aantal besmettingen in de zorg buiten de ziekenhuizen terug te dringen. Zeker in de verpleeghuizen. Grootste probleem daarbij is het nijpende tekort aan beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes. Minister De Jonge: ,,Zeg me wat ik nog méér kan doen, dan doe ik het.”