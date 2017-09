Wie droeg welk hoedje? Doe de quiz!

Veiligheid en Justitie: meer geld voor cybercrime en hardere aanpak verkeershufter

16:12 In de Miljoenennota is flink wat extra geld ingeruimd voor het het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zo is er 26 miljoen meer uitgetrokken voor digitale veiligheid en krijgt een speciale antiterreureenheid er 18 miljoen euro bij. Verder is er een wet op komst waarbij 'verkeershufters' zwaarder worden aangepakt. Hieronder lees je de belangrijkste punten uit de nieuwe begroting van Veiligheid en Justitie.