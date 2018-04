Wetsvoorstel: experiment wietteelt mag, maar wel met uitleg over gebruiksrisico's

Minister: handen af van boswachters Oost­vaar­ders­plas­sen

2 april Landbouwminister Carola Schouten heeft geen goed woord over voor actievoerders die afgelopen weekeinde boswachters en politiemensen belaagden in de Oostvaardersplassen. Daar werd opnieuw betoogd voor het bijvoeren van de grote grazers in dat natuurgebied.