Werkbezoek koning aan ambtenaren VWS: ‘We leven in een rollercoaster’

Op de deur van de kamer waar medewerkers van de afdeling Publieke Gezondheid op de koning wachten - opmerkelijk veel vrouwen en veel mensen in hun gewone kloffie, omdat het een verrassingsbezoek betreft - staat ‘crisisruimte’. Hier startte op het ministerie maanden geleden de strijd tegen corona, met de repatriëring van Nederlanders uit Wuhan.



,,We leven in een rollercoaster”, vertelt een ambtenaar. ,,Het is ook gek: deze crisis is natuurlijk vreselijk, maar ergens is het ook heel mooi dat je mag bijdragen aan de bestrijding van het virus.” Ze herinneren zich allemaal als de dag van gisteren de legendarische Kamerbrief die in deze ruimte werd getikt, dezelfde avond dat de minister op tv de eerste besmetting aankondigde. Deze ‘mijlpaal’ lijkt alweer eeuwen geleden. ,,Inmiddels werkt het als vakantie, ik weet niet eens meer welke dag het is.”