Weer stapt PvdA’er op vanwege GroenLinks: ‘Zij zijn er voor kansrijke jeugd, daarvoor zit ik niet in de politiek’

Opnieuw vertrekt er een PvdA’er uit onvrede over de samenwerking met GroenLinks. Oud-Kamerlid Lutz Jacobi ziet niks in de ‘technocratische’ en ‘smalle’ alliantie, daarom stapt ze op uit het partijbestuur van de PvdA: ‘Dit kost allemaal te veel energie'. Ze blijft voorlopig wel lid van de partij.

Jacobi bevestigt tegenover deze nieuwssite haar vertrek uit het PvdA-bestuur na berichtgeving in de Leeuwarder Courant. ,,Ik vind het hele proces te technocratisch, het gaat over kieslijsten, procedures, eerst in de provincies, de Senaat en nu de verkiezingen van november", meldt Jacobi in een toelichting. ,,Ik vind dat onze energie moet naar plannen om de zorg zonder marktwerking te organiseren, om mensen met weinig geld te helpen. Nu gaat alle energie naar deze smalle samenwerking", zegt Jacobi, die van 2006 tot 2017 namens de PvdA in de Tweede Kamer zat. De afgelopen jaren was Jacobi - die ooit als enige PvdA’er tegen de aanschaf van het gevechtsvliegtuig JSF stemde - lid van het hoofdbestuur van de partij.

,,Als onze leden massaal voor deze samenwerking met GroenLinks zijn, verdienen ze ook iemand in het bestuur die de samenwerking steunt. Ikzelf geloof in een veel bredere linkse samenwerking, dit is veel te smal en kost te veel energie.”

Niet blij

Eerder deze week maakte prominent PvdA-Kamerlid Henk Nijboer ook bekend niet blij te zijn met de samenwerking met GroenLinks, Nijboer vreest dat de ‘middengroepen’ daardoor uit zicht raken. Jacobi vreest voor de ‘sociaaldemocratie’ en stelt dat GroenLinks van nature andere belangen behartigt dan de PvdA. ,,Op cruciale punten verschillen we van elkaar. GroenLinks staat toch meer voor de kansrijke jongeren uit betere inkomensgroepen, daarvoor ben ik niet de politiek in gegaan.”

Jacobi was in 2017 lijsttrekker voor de PvdA in Leeuwarden en blijft voorlopig wel actief voor de PvdA: ,,Ik blijf mijn ombudswerk voor de partij doen, en bij de PvdA bij ons in Friesland blijf ik zeker betrokken.”

Nijboer en Jacobi vormen een minderheid in de PvdA: bij de ledenraadpleging over verregaande samenwerking stemde bijna negen op de tien PvdA’ers vóór de alliantie met de partij van Jesse Klaver. Beoogd lijsttrekker van deze linkse lijstfusie is eurocommissaris Frans Timmermans.

